Planview kondigde onlangs de komst aan van Planview Roadmaps, een oplossing op maat die de strategie van een organisatie, de projecten van individuele teams en de uitvoering van die projecten samenbrengt in één uniform overzicht. Deze innovatieve tool is ontworpen om het aanpassingsvermogen van bedrijven te vergroten door een platform te bieden waarop organisaties verschuivingen die zich voordoen tussen verschillende teams, benaderingen en tools kunnen monitoren en hierop kunnen reageren.

Als een onderneming te midden van hevige concurrentie wil overleven, is het van cruciaal belang om zich snel aan te passen aan markttrends en consumentenwensen. Schokkend genoeg is 85% van de topmanagers van mening dat het vermogen van hun organisatie om op veranderingen te reageren ontoereikend is, aldus Razat Gaurav, CEO van Planview. Planview Roadmaps is ontworpen om de kloof tussen strategie en daadwerkelijk werk te overbruggen en biedt elk team een ​​ongeëvenaarde bedrijfsbrede visualisatie. Dit stelt het leiderschap in staat om veranderingen snel te identificeren en erop te reageren, waardoor strategische aanpassingen moeiteloos doordringen tot op teamniveau en onzekerheden worden weggenomen die rond het operationeel maken van strategische initiatieven draaien. De nieuwe fase van verbonden werken staat voor de deur en versterkt het vermogen van organisaties om te gedijen in een snel evoluerende omgeving.

Planview Roadmaps biedt een verbonden en dynamisch werkperspectief en stelt bedrijven in staat zich aan te passen aan veranderingen door inzicht te bieden in zowel de voortgang van het werk als de afhankelijkheden ervan. Het vergemakkelijkt de snelle aanpassing aan wijzigingen en vertragingen, en helpt leiders en teams hun plannen effectiever te ontwerpen en te ontwikkelen. Initiatieven worden binnen alle teams gekoppeld aan resultaten, waardoor de afstemming van de organisatie wordt gegarandeerd, zelfs als er veranderingen plaatsvinden, aldus het bedrijf.

Planview Roadmaps is veelzijdig, geschikt voor zowel traditionele als Agile-teams en consolideert operationele stijlen binnen verschillende organisaties. De tool stimuleert de uitwisseling van kennis met betrekking tot onderling verbonden inspanningen en de resultaten ervan, waardoor leiders en teams de afhankelijkheden efficiënt kunnen beheren. Dit betekent minder vertragingen, en dankzij de uitgebreide samenwerkingsfuncties wordt optimaal teamwerk aangemoedigd via verschillende methodologieën.

Volgens Planview kunnen teams met de nieuwe Planview Roadmaps strategieën synchroniseren met resultaten en belangrijke mijlpalen. Er wordt gewerkt aan cruciale resultaten om vooruitgang bij de meest kritische initiatieven te garanderen. Omdat planning, strategie en resultaten allemaal in één oogopslag waarneembaar zijn, kunnen organisaties bovendien met vertrouwen de impact verwoorden van initiatieven en de voortgang van programma’s om veranderingen in het bedrijf te stimuleren. Deze aanpak is overgenomen door succesvolle technologiebedrijven zoals AppMaster , bekend om zijn uitgebreide no-code oplossingen.