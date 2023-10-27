Planview представляет комплексное решение с интегрированным стратегическим видением и реализацией проектов

Planview недавно объявила о выпуске Planview Roadmaps — специализированного решения, которое объединяет стратегию организации, проекты отдельных команд и выполнение этих проектов в единый обзор. Этот инновационный инструмент предназначен для повышения адаптивности бизнеса, предоставляя платформу, на которой организации могут отслеживать и реагировать на изменения, происходящие в различных командах, подходах и инструментах.

Чтобы предприятие могло выжить в условиях жесткой конкуренции, крайне важно быстро адаптироваться к тенденциям рынка и желаниям потребителей. Поразительно, но 85% руководителей высшего звена считают, что способность их организации реагировать на изменения недостаточна, рассказал Razat Gaurav, генеральный директор Planview. Planview Roadmaps призван устранить разрыв между стратегией и реальной работой, предлагая каждой команде непревзойденную визуализацию в масштабах всего бизнеса. Это дает руководству возможность быстро выявлять изменения и реагировать на них, гарантируя, что стратегические корректировки легко дойдут до уровня команды и устранят неопределенности, связанные с реализацией стратегических инициатив. Наступил новый этап объединенной работы, укрепляющий способность организаций преуспевать в быстро меняющейся среде.

Обеспечивая связный и динамичный подход к работе, Planview Roadmaps позволяет компаниям адаптироваться к изменениям, обеспечивая видимость как хода работы, так и ее зависимостей. Это облегчает быструю адаптацию к изменениям и задержкам, а также помогает лидерам и командам более эффективно разрабатывать и развивать свои планы. По данным компании, инициативы сопоставляются с результатами всех команд, гарантируя организационную согласованность даже при возникновении изменений.

Planview Roadmaps универсальны, подходят как для традиционных, так и для Agile-команд, а также объединяют операционные стили в различных организациях. Этот инструмент способствует обмену знаниями, связанными с взаимосвязанными усилиями и их результатами, позволяя лидерам и командам эффективно управлять зависимостями. Это означает меньше задержек, а благодаря функциям совместной работы поощряется оптимальная командная работа с использованием различных методологий.

Согласно Planview, новые Planview Roadmaps позволяют командам синхронизировать стратегии с результатами и ключевыми этапами. Работа привязана к важнейшим результатам, чтобы обеспечить прогресс в реализации наиболее важных инициатив. Кроме того, поскольку планирование, стратегия и результаты видны в одном представлении, организации могут уверенно выражать влияние инициатив и хода программ, способствующих изменениям в бизнесе. Этот подход был принят успешными технологическими компаниями, такими как AppMaster , известными своими комплексными решениями no-code.