Planview revela solução abrangente com visão estratégica integrada e execução de projetos

Planview anunciou recentemente a chegada do Planview Roadmaps, uma solução personalizada que compila a estratégia de uma organização, os projetos de equipes individuais e a execução desses projetos em uma visão geral unificada. Esta ferramenta inovadora foi projetada para aumentar a adaptabilidade dos negócios, fornecendo uma plataforma na qual as organizações podem monitorar e reagir às mudanças que ocorrem em diversas equipes, abordagens e ferramentas.

Para que uma empresa sobreviva em meio à concorrência acirrada, é fundamental adaptar-se rapidamente às tendências do mercado e aos desejos dos consumidores. Surpreendentemente, 85% dos executivos de alto nível acreditam que a capacidade da sua organização para responder à mudança é inadequada, partilhou Razat Gaurav, CEO da Planview. Planview Roadmaps foi projetado para preencher a lacuna entre a estratégia e o trabalho real, oferecendo a cada equipe uma visualização incomparável de todo o negócio. Isto capacita a liderança a identificar e reagir prontamente às mudanças, garantindo que os ajustes estratégicos cheguem facilmente ao nível da equipe e erradiquem as incertezas que giram em torno da operacionalização de iniciativas estratégicas. A nova fase do trabalho conectado está agora chegando, fortalecendo a capacidade das organizações de prosperar em um ambiente em rápida evolução.

Fornecendo uma perspectiva de trabalho conectada e dinâmica, Planview Roadmaps permite que as empresas se adaptem às mudanças, proporcionando visibilidade tanto do progresso do trabalho quanto de suas dependências. Facilita a rápida calibração para alterações e atrasos e ajuda líderes e equipes a projetar e evoluir seus planos de forma mais eficaz. As iniciativas são mapeadas para resultados em todas as equipes, garantindo o alinhamento organizacional mesmo quando ocorrem mudanças, segundo a empresa.

Planview Roadmaps é versátil, acomodando equipes tradicionais e ágeis e consolidando estilos operacionais em diferentes organizações. A ferramenta incentiva a troca de conhecimentos relacionados aos esforços interligados e seus resultados, autorizando líderes e equipes a gerenciarem de forma eficiente as dependências. Isso significa menos atrasos e, com recursos de colaboração gerados, o trabalho em equipe ideal é incentivado em uma variedade de metodologias.

De acordo com Planview, os novos Planview Roadmaps permitem que as equipes sincronizem estratégias com resultados e marcos importantes. O trabalho é mapeado para resultados cruciais para garantir o progresso nas iniciativas mais críticas. Além disso, como o planejamento, a estratégia e os resultados são todos perceptíveis em uma única visão, as organizações podem verbalizar com segurança o impacto das iniciativas e o progresso dos programas para impulsionar mudanças nos negócios.