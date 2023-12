Planview przedstawia kompleksowe rozwiązanie ze zintegrowaną wizją strategiczną i realizacją projektu

Planview ogłosiła niedawno pojawienie się Planview Roadmaps, dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązania, które zestawia strategię organizacji, projekty poszczególnych zespołów i realizację tych projektów w jeden ujednolicony przegląd. To innowacyjne narzędzie ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych biznesu poprzez zapewnienie platformy, na której organizacje mogą monitorować zmiany zachodzące w różnych zespołach, podejściach i narzędziach i reagować na nie.

Aby przedsiębiorstwo przetrwało w obliczu ostrej konkurencji, niezwykle ważne jest szybkie dostosowywanie się do trendów rynkowych i pragnień konsumentów. Co szokujące, 85% kadry kierowniczej najwyższego szczebla uważa, że ​​zdolność ich organizacji do reagowania na zmiany jest niewystarczająca, stwierdził Razat Gaurav, dyrektor generalny Planview. Planview Roadmaps zaprojektowano tak, aby wypełnić lukę pomiędzy strategią a rzeczywistą pracą, oferując każdemu zespołowi niezrównaną wizualizację całej firmy. Umożliwia to kierownictwu szybkie identyfikowanie zmian i reagowanie na nie, zapewniając, że dostosowania strategiczne bez wysiłku przenikają na poziom zespołu i eliminują niepewność związaną z operacjonalizacją inicjatyw strategicznych. Nadchodzi nowy etap połączonej pracy, wzmacniający zdolność organizacji do prosperowania w szybko rozwijającym się środowisku.

Zapewniając połączoną i dynamiczną perspektywę pracy, Planview Roadmaps pozwala firmom dostosowywać się do zmian, zapewniając wgląd zarówno w postęp pracy, jak i jej zależności. Ułatwia szybką kalibrację pod kątem zmian i opóźnień oraz pomaga liderom i zespołom w skuteczniejszym projektowaniu i rozwijaniu planów. Według firmy inicjatywy są przekładane na wyniki wszystkich zespołów, co gwarantuje zgodność organizacyjną nawet w przypadku wystąpienia zmian.

Planview Roadmaps jest wszechstronnym rozwiązaniem, dostosowanym zarówno do zespołów tradycyjnych, jak i zwinnych oraz konsolidującym style operacyjne w różnych organizacjach. Narzędzie zachęca do wymiany wiedzy dotyczącej powiązanych ze sobą wysiłków i ich wyników, upoważniając liderów i zespoły do ​​sprawnego zarządzania zależnościami. Oznacza to mniej opóźnień, a dzięki funkcjom współpracy zachęca się do optymalnej pracy zespołowej w ramach różnych metodologii.

Zgodnie z Planview nowe Planview Roadmaps umożliwiają zespołom synchronizację strategii z wynikami i kluczowymi kamieniami milowymi. Prace są przypisane do kluczowych wyników, aby zapewnić postęp w realizacji najważniejszych inicjatyw. Ponadto, ponieważ planowanie, strategia i wyniki są widoczne w jednym ujęciu, organizacje mogą z pewnością zwerbalizować wpływ inicjatyw i postęp programów w celu wprowadzenia zmian w biznesie. Podejście to zostało przyjęte przez odnoszące sukcesy firmy technologiczne, takie jak AppMaster , znane z kompleksowych rozwiązań no-code.