Planview kündigte kürzlich die Einführung von Planview Roadmaps an, einer maßgeschneiderten Lösung, die die Strategie einer Organisation, die Projekte einzelner Teams und die Ausführung dieser Projekte in einer einheitlichen Übersicht zusammenfasst. Dieses innovative Tool soll die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen steigern, indem es eine Plattform bereitstellt, auf der Unternehmen Veränderungen überwachen und darauf reagieren können, die zwischen verschiedenen Teams, Ansätzen und Tools auftreten.

Damit ein Unternehmen im harten Wettbewerb bestehen kann, ist es entscheidend, sich schnell an Markttrends und Verbraucherwünsche anzupassen. „Erschreckenderweise glauben 85 % der Top-Führungskräfte, dass die Fähigkeit ihres Unternehmens, auf Veränderungen zu reagieren, unzureichend ist“, teilte Razat Gaurav, CEO von Planview, mit. Planview Roadmaps soll die Lücke zwischen Strategie und tatsächlicher Arbeit schließen und jedem Team eine konkurrenzlose unternehmensweite Visualisierung bieten. Dies versetzt die Führung in die Lage, Veränderungen umgehend zu erkennen und darauf zu reagieren. Dadurch wird sichergestellt, dass strategische Anpassungen mühelos auf die Teamebene durchdringen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Operationalisierung strategischer Initiativen beseitigt werden. Die neue Phase der vernetzten Arbeit steht vor der Tür und stärkt die Fähigkeit von Unternehmen, in einem sich rasch weiterentwickelnden Umfeld erfolgreich zu sein.

Planview Roadmaps bietet eine vernetzte und dynamische Arbeitsperspektive und ermöglicht es Unternehmen, sich an Veränderungen anzupassen, indem es Einblick in den Arbeitsfortschritt und seine Abhängigkeiten bietet. Es erleichtert die schnelle Anpassung an Änderungen und Verzögerungen und hilft Führungskräften und Teams, ihre Pläne effektiver zu entwerfen und weiterzuentwickeln. Nach Angaben des Unternehmens werden Initiativen teamübergreifend auf Ergebnisse abgebildet, wodurch die organisatorische Ausrichtung auch bei Änderungen gewährleistet ist.

Planview Roadmaps ist vielseitig, eignet sich sowohl für traditionelle als auch für agile Teams und konsolidiert Betriebsstile innerhalb verschiedener Organisationen. Das Tool fördert den Wissensaustausch über miteinander verbundene Bemühungen und deren Ergebnisse und ermöglicht es Führungskräften und Teams, Abhängigkeiten effizient zu verwalten. Dies bedeutet weniger Verzögerungen und durch die integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit wird eine optimale Teamarbeit über eine Vielzahl von Methoden hinweg gefördert.

Laut Planview können Teams mit den neuen Planview Roadmaps Strategien mit Ergebnissen und wichtigen Meilensteinen synchronisieren. Die Arbeit wird den entscheidenden Ergebnissen zugeordnet, um den Fortschritt bei den wichtigsten Initiativen sicherzustellen. Da Planung, Strategie und Ergebnisse alle auf einen Blick erkennbar sind, können Unternehmen außerdem die Auswirkungen von Initiativen und den Fortschritt von Programmen, um Veränderungen im Unternehmen voranzutreiben, sicher in Worte fassen. Dieser Ansatz wurde von erfolgreichen Technologieunternehmen wie AppMaster übernommen, das für seine umfassenden no-code Lösungen bekannt ist.