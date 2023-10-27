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Planview, Entegre Stratejik Vizyon ve Proje Yürütme ile Kapsamlı Çözümü Ortaya Çıkarıyor

Eki 27, 2023
Planview, Entegre Stratejik Vizyon ve Proje Yürütme ile Kapsamlı Çözümü Ortaya Çıkarıyor

Planview geçtiğimiz günlerde bir kuruluşun stratejisini, bireysel ekiplerin projelerini ve bu projelerin yürütülmesini tek bir birleşik genel bakış halinde derleyen özel bir çözüm olan Planview Roadmaps geldiğini duyurdu. Bu yenilikçi araç, kuruluşların çeşitli ekipler, yaklaşımlar ve araçlar arasında meydana gelen değişiklikleri izleyebileceği ve bunlara tepki verebileceği bir platform sağlayarak iş uyarlanabilirliğini artırmak için tasarlanmıştır.

Bir işletmenin şiddetli rekabet ortamında hayatta kalabilmesi için pazar eğilimlerine ve tüketici isteklerine hızla uyum sağlaması kritik öneme sahiptir. Planview CEO'su Razat Gaurav, şaşırtıcı bir şekilde, üst düzey yöneticilerin %85'inin, kuruluşlarının değişime yanıt verme yeteneğinin yetersiz olduğuna inandığını belirtti. Planview Roadmaps her takıma iş çapında rakipsiz bir görselleştirme sunarak strateji ile fiili çalışma arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmıştır. Bu, liderliğin değişiklikleri hızlı bir şekilde belirlemesine ve bunlara tepki vermesine olanak tanıyarak, stratejik ayarlamaların zahmetsizce ekip düzeyine yayılmasını ve stratejik girişimlerin operasyonel hale getirilmesi etrafında dönen belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Kuruluşların hızla gelişen bir ortamda başarılı olma yeteneklerini güçlendiren bağlantılı çalışmanın yeni aşaması artık kapımızda.

Bağlantılı ve dinamik bir çalışma perspektifi sunan Planview Roadmaps, şirketlerin hem işin ilerleyişi hem de bağımlılıkları konusunda görünürlük sağlayarak değişikliklere uyum sağlamasına olanak tanır. Değişikliklere ve gecikmelere karşı hızlı kalibrasyonu kolaylaştırır ve liderlerin ve ekiplerin planlarını daha etkili bir şekilde tasarlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur. Şirkete göre, girişimler tüm ekiplerdeki sonuçlarla eşleştiriliyor ve değişiklikler meydana geldiğinde bile organizasyonel uyumu garanti ediyor.

Planview Roadmaps çok yönlüdür, hem geleneksel hem de Çevik ekipleri barındırır ve farklı organizasyonlardaki operasyonel tarzları birleştirir. Araç, birbirine bağlı çabalar ve sonuçlarıyla ilgili bilgi alışverişini teşvik ederek liderlere ve ekiplere bağımlılıkları verimli bir şekilde yönetme yetkisi verir. Bu, daha az gecikme anlamına gelir ve işbirliği özelliklerinin ortaya çıkmasıyla, çeşitli metodolojilerde optimum ekip çalışması teşvik edilir.

Planview göre, yeni Planview Roadmaps ekiplerin stratejileri sonuçlarla ve önemli kilometre taşlarıyla senkronize etmesine olanak tanıyor. En kritik girişimlerde ilerleme sağlamak için çalışmalar önemli sonuçlarla eşleştirilir. Ek olarak, planlama, strateji ve sonuçların tümü tek bir görünümde algılanabildiği için kuruluşlar, iş dünyasında değişimi teşvik edecek girişimlerin ve programların ilerlemesinin etkisini güvenle dile getirebilir. Bu yaklaşım, kapsamlı no-code çözümleriyle tanınan AppMaster gibi başarılı teknoloji şirketleri tarafından benimsenmiştir.

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