Planview presenta una soluzione completa con visione strategica ed esecuzione del progetto integrate

Planview ha recentemente annunciato l'arrivo di Planview Roadmaps, una soluzione su misura che riunisce la strategia di un'organizzazione, i progetti dei singoli team e l'esecuzione di tali progetti in un'unica panoramica unificata. Questo strumento innovativo è progettato per aumentare l'adattabilità aziendale fornendo una piattaforma su cui le organizzazioni possono monitorare e reagire ai cambiamenti che si verificano tra vari team, approcci e strumenti.

Affinché un'impresa possa sopravvivere in un contesto di concorrenza agguerrita, è fondamentale adattarsi rapidamente alle tendenze del mercato e ai desideri dei consumatori. Incredibilmente, l'85% dei dirigenti di alto livello ritiene che la capacità della propria organizzazione di rispondere al cambiamento sia inadeguata, ha affermato Razat Gaurav, CEO di Planview. Planview Roadmaps è progettato per colmare il divario tra strategia e lavoro effettivo, offrendo a ogni team una visualizzazione aziendale senza rivali. Ciò consente alla leadership di identificare e reagire tempestivamente ai cambiamenti, garantendo che gli aggiustamenti strategici penetrino senza sforzo fino al livello di team e sradicano le incertezze che ruotano attorno all’operatività delle iniziative strategiche. La nuova fase del lavoro connesso è ormai alle porte e rafforza la capacità delle organizzazioni di prosperare in un ambiente in rapida evoluzione.

Fornendo una prospettiva di lavoro connessa e dinamica, Planview Roadmaps consente alle aziende di adattarsi ai cambiamenti offrendo visibilità sia sull'avanzamento del lavoro che sulle sue dipendenze. Facilita la rapida calibrazione rispetto a modifiche e ritardi e aiuta leader e team a progettare e sviluppare i propri piani in modo più efficace. Secondo l'azienda, le iniziative vengono mappate in base ai risultati di tutti i team, garantendo l'allineamento organizzativo anche quando si verificano cambiamenti.

Planview Roadmaps è versatile, accoglie sia team tradizionali che Agile e consolida stili operativi all'interno di diverse organizzazioni. Lo strumento incoraggia lo scambio di conoscenze relative agli sforzi interconnessi e ai loro risultati, autorizzando leader e team a gestire in modo efficiente le dipendenze. Ciò significa meno ritardi e, con la creazione di funzionalità di collaborazione, il lavoro di squadra ottimale è incoraggiato attraverso una varietà di metodologie.

Come per Planview, le nuove Planview Roadmaps consentono ai team di sincronizzare le strategie con i risultati e le tappe fondamentali. Il lavoro è mappato in base ai risultati cruciali per garantire il progresso nelle iniziative più critiche. Inoltre, poiché la pianificazione, la strategia e i risultati sono tutti percepibili in un’unica visualizzazione, le organizzazioni possono verbalizzare con sicurezza l’impatto delle iniziative e l’avanzamento dei programmi per guidare il cambiamento nel business. Questo approccio è stato adottato da aziende tecnologiche di successo come AppMaster , rinomata per le sue soluzioni complete no-code.