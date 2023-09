Planview lance un copilote d'assistant IA visant à révolutionner le travail connecté

Le titan de la gestion de projet Planview a dévoilé son assistant IA de pointe, connu sous le nom de Planview Copilot. Cette technologie de pointe en matière d'IA a été présentée lors du rassemblement phare annuel de l'entreprise, Planview Accelerate. Copilot est sur le point de redéfinir le concept de travail connecté grâce à sa conception innovante et ses capacités avancées.

Conçu avec une variété d'ensembles de données, l'assistant IA est prêt à offrir des informations pratiques dans des domaines tels que la gestion de portefeuille, la gestion de la chaîne de valeur et la planification et la livraison agiles. Son objectif ultime réside dans l'accélération des décisions stratégiques pilotées par des données complètes, le tout fourni via une interface conversationnelle conviviale.

Razat Gaurav, PDG de Planview, a souligné le potentiel du système à une époque où les initiatives de transformation numérique atteignent leur apogée dans les organisations du monde entier. Il a déclaré : « Alors que les entreprises adoptent désormais de nombreux outils pour leurs efforts de transformation numérique, le besoin d'un outil capable de faciliter des décisions plus intelligentes et ainsi d'accélérer les résultats commerciaux est plus élevé que jamais. Planview Copilot exploite les données critiques de tous les projets et initiatives de produits, et fournit des informations, une aide à la décision et des actions via une interface conversationnelle simpliste. Notre passage d'un système d'enregistrement à un système qui fournit des informations sur les transformations numériques est extrêmement significatif.

L'une des caractéristiques distinctes de Planview Copilot est sa capacité à exploiter les sources de données, une capacité inégalée par aucun autre assistant IA sur le marché. Les données sur lesquelles il s'appuie comprennent des données exclusives sur la stratégie de livraison provenant de plusieurs solutions Planview, notamment la planification de portefeuille et la planification agile d'entreprise. Le large spectre de données s'étend encore pour inclure des informations provenant d'une myriade d'outils d'équipe, intégrés via plus de 60 connecteurs inclus dans Flow Fabric de Planview.

Cet assistant d'IA avancé a également la capacité d'exploiter les données d'initiative précédentes et actuelles d'une organisation. En intégrant ces données à des méthodologies établies telles que la méthodologie Flow et les principes agiles de Planview, Planview Copilot possède le potentiel unique de guider les utilisateurs, leur permettant d'identifier et de résoudre les obstacles potentiels tout au long de la phase complète de la stratégie jusqu'à l'exécution.

Richard Sonnenblick, responsable des données chez Planview, a fait écho à ce sentiment, soulignant l'importance d'une compréhension globale des préférences des clients pour construire l'avenir du travail connecté. Il a expliqué comment les données opérationnelles de chaque client, actuelles et historiques, sont soumises à une analyse méticuleuse à l'aide de méthodologies d'IA et d'apprentissage automatique. Cela permet de prédire l'achèvement des tâches, de détecter précocement les tâches nécessitant un changement de direction et de mettre en évidence les écarts entre les objectifs envisagés et le statu quo des activités en cours. Sonnenblick a ajouté : « Avec Planview Copilot, l'IA générative intègre la cerise sur le gâteau en faisant de la passerelle vers ces informations avancées d'IA/ML un voyage sans effort. »

