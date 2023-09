Planview estreia copiloto assistente de IA com o objetivo de revolucionar o trabalho conectado

O titã de gerenciamento de projetos Planview retirou seu assistente de IA de ponta, conhecido como Planview Copilot. Esta tecnologia de ponta de IA foi apresentada durante o principal encontro anual da empresa, Planview Accelerate. O Copilot está pronto para redefinir o conceito de trabalho conectado por meio de seu design inovador e recursos avançados.

Criado com uma variedade de conjuntos de dados, o assistente de IA está preparado para oferecer insights práticos em áreas como gerenciamento de portfólio, gerenciamento de fluxo de valor e planejamento e entrega ágil. O seu objetivo final reside na aceleração de decisões estratégicas orientadas por dados abrangentes, todos entregues através de uma interface conversacional de fácil utilização.

O CEO da Planview, Razat Gaurav, enfatizou o potencial do sistema num momento em que as iniciativas de transformação digital estão atingindo o pico nas organizações em todo o mundo. Ele mencionou: “Com as empresas agora adotando diversas ferramentas para suas buscas de transformação digital, a necessidade de uma ferramenta que possa facilitar decisões mais inteligentes e, assim, acelerar os resultados comerciais, é maior do que nunca. O Planview Copilot explora dados críticos de projetos e iniciativas de produtos e fornece insights, suporte a decisões e ações por meio de uma interface simplista e conversacional. Nosso salto de um sistema de gravação para um sistema que fornece insights para transformações digitais é extremamente significativo”.

Uma das características distintivas do Planview Copilot é a capacidade de aproveitar fontes de dados, uma capacidade incomparável a qualquer outro assistente de IA do mercado. Os dados utilizados incluem dados exclusivos da estratégia até a entrega de diversas soluções Planview, incluindo planejamento de portfólio e planejamento ágil empresarial. O amplo espectro de dados se estende ainda mais para incluir informações de uma infinidade de ferramentas de equipe, integradas por meio de mais de 60 conectores incluídos no Flow Fabric do Planview.

Este assistente avançado de IA também tem a capacidade de explorar os dados de iniciativas anteriores e atuais de uma organização. Ao integrar esses dados com metodologias estabelecidas, como a metodologia de fluxo e os princípios ágeis do Planview, o Planview Copilot possui o potencial único de orientar os usuários, permitindo-lhes identificar e resolver possíveis obstáculos durante toda a fase da estratégia até a execução.

Richard Sonnenblick, cientista-chefe de dados da Planview, concorda com o sentimento, argumentando a importância de uma compreensão abrangente das preferências do cliente para construir o futuro do trabalho conectado. Ele elucidou como os dados operacionais de cada cliente, tanto atuais quanto históricos, passam por análises meticulosas usando IA e metodologias de aprendizado de máquina. Isto permite prever a conclusão de tarefas, detectar precocemente tarefas que exigem mudança de direcção e destacar discrepâncias entre as metas previstas e o status quo das actividades em curso. Sonnenblick acrescentou ainda: “Com Planview Copilot, a IA generativa incorpora a cereja do bolo, tornando a porta de entrada para esses insights avançados de IA/ML uma jornada sem esforço”.

