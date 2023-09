Planview introduceert AI-assistent-copiloot gericht op een revolutie in verbonden werken

De projectmanagementtitan Planview heeft de laatste hand gelegd aan zijn geavanceerde AI-assistent, bekend als Planview Copilot. Deze vooraanstaande AI-technologie werd tentoongesteld tijdens de jaarlijkse vlaggenschipbijeenkomst van het bedrijf, Planview Accelerate. Copilot gaat het concept van verbonden werken opnieuw definiëren door middel van zijn innovatieve ontwerp en geavanceerde mogelijkheden.

De AI-assistent is gemaakt met een verscheidenheid aan datasets en staat klaar om praktische inzichten te bieden op gebieden als Portfolio Management, Value Stream Management en Agile Planning and Delivery. Het uiteindelijke doel ligt in het versnellen van strategische beslissingen op basis van uitgebreide gegevens, allemaal geleverd via een gebruiksvriendelijke conversatie-interface.

CEO van Planview, Razat Gaurav, benadrukte het potentieel van het systeem in een tijd waarin initiatieven voor digitale transformatie hun hoogtepunt bereiken in organisaties over de hele wereld. Hij zei: 'Nu bedrijven nu allerlei tools inzetten voor hun digitale transformatie, is de behoefte aan een tool die slimmere beslissingen kan vergemakkelijken en daardoor de commerciële resultaten kan versnellen groter dan ooit. Planview Copilot maakt gebruik van de kritische gegevens van projecten en productinitiatieven en levert inzichten, beslissingsondersteuning en acties via een simplistische, conversatie-interface. Onze sprong van een registratiesysteem naar een systeem dat inzichten levert voor digitale transformaties is enorm groot.'

Een van de onderscheidende kenmerken van Planview Copilot is het vermogen om databronnen te benutten, een vermogen dat ongeëvenaard is door enige andere AI-assistent op de markt. De gegevens waaruit het put, omvatten exclusieve strategie-tot-opleveringsgegevens van verschillende Planview-oplossingen, waaronder portfolioplanning en flexibele ondernemingsplanning. Het brede spectrum aan gegevens strekt zich verder uit en omvat informatie uit een groot aantal teamtools, geïntegreerd via meer dan 60 connectoren in Planview's Flow Fabric.

Deze geavanceerde AI-assistent heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de eerdere en huidige initiatiefgegevens van een organisatie. Door deze gegevens te integreren met gevestigde methodologieën zoals de Flow Methodologie en Agile Principes van Planview, beschikt Planview Copilot over het unieke potentieel om gebruikers te begeleiden, waardoor ze potentiële wegversperringen kunnen identificeren en aanpakken tijdens de volledige fase van strategie tot uitvoering.

Richard Sonnenblick, hoofd datawetenschapper bij Planview, herhaalde dit sentiment en betoogde het belang van een alomvattend begrip van klantvoorkeuren om de toekomst van verbonden werk op te bouwen. Hij legde uit hoe de operationele gegevens van elke klant, zowel actueel als historisch, een nauwgezette analyse ondergaan met behulp van AI en machine learning-methodologieën. Dit maakt het voorspellen van de taakvoltooiing mogelijk, het vroegtijdig detecteren van taken die een koerswijziging vereisen, en het benadrukken van discrepanties tussen beoogde doelen en de status quo van lopende activiteiten. Sonnenblick voegde hieraan toe: 'Met Planview Copilot voegt generatieve AI de kers op de taart toe door van de toegangspoort tot deze geavanceerde AI/ML-inzichten een moeiteloze reis te maken.'

