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تقدم Planview لأول مرة مساعدًا مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى إحداث ثورة في العمل المتصل

Sep 13, 2023
تقدم Planview لأول مرة مساعدًا مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى إحداث ثورة في العمل المتصل

قامت شركة إدارة المشاريع العملاقة Planview، بالكشف عن مساعدها المتطور للذكاء الاصطناعي، المعروف باسم Planview Copilot. تم عرض هذه التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال التجمع السنوي الرئيسي للشركة، Planview Accelerate. تم إعداد Copilot لإعادة تعريف مفهوم العمل المتصل من خلال تصميمه المبتكر وقدراته المتقدمة.

تم تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات، وهو مستعد لتقديم رؤى عملية في مجالات مثل إدارة المحافظ وإدارة تدفق القيمة والتخطيط والتسليم السريع. ويكمن هدفها النهائي في تسريع القرارات الإستراتيجية المستندة إلى البيانات الشاملة، والتي يتم تسليمها جميعًا عبر واجهة محادثة سهلة الاستخدام.

وأكد رازات غوراف، الرئيس التنفيذي لشركة Planview، على إمكانات النظام في الوقت الذي تبلغ فيه مبادرات التحول الرقمي ذروتها عبر المؤسسات في جميع أنحاء العالم. وذكر: "مع اعتماد الشركات الآن لأدوات متعددة لتحقيق التحول الرقمي، فإن الحاجة إلى أداة يمكنها تسهيل اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وبالتالي تسريع النتائج التجارية، أصبحت أكبر من أي وقت مضى." يستفيد Planview Copilot من البيانات الهامة عبر المشاريع ومبادرات المنتجات، ويقدم الرؤى ودعم القرار والإجراءات من خلال واجهة محادثة مبسطة. إن قفزتنا من كوننا نظام تسجيل إلى نظام يوفر رؤى للتحولات الرقمية أمر بالغ الأهمية.

إحدى الميزات المميزة لبرنامج Planview Copilot هي قدرته على الاستفادة من مصادر البيانات، وهي قدرة لا مثيل لها من قبل أي مساعد آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي في السوق. تتضمن البيانات التي تعتمد عليها بيانات حصرية من الإستراتيجية إلى التسليم من العديد من حلول Planview، بما في ذلك تخطيط المحفظة والتخطيط المرن للمؤسسات. يمتد النطاق الواسع من البيانات بشكل أكبر ليشمل معلومات من عدد لا يحصى من أدوات الفريق، المدمجة عبر أكثر من 60 موصلًا مضمنًا في Flow Fabric الخاص بـ Planview.

يتمتع مساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم هذا أيضًا بالقدرة على الاستفادة من بيانات المبادرة السابقة والحالية للمؤسسة. من خلال دمج هذه البيانات مع المنهجيات المعمول بها مثل منهجية التدفق ومبادئ Agile الخاصة بـ Planview، يمتلك Planview Copilot إمكانات فريدة لتوجيه المستخدمين، وتمكينهم من تحديد ومعالجة العوائق المحتملة من خلال مرحلة الإستراتيجية الكاملة حتى التنفيذ.

ردد ريتشارد سونينبليك، كبير علماء البيانات في Planview، هذا الشعور، مجادلًا بأهمية الفهم الشامل لتفضيلات العملاء لبناء مستقبل العمل المتصل. وأوضح كيف تخضع البيانات التشغيلية لكل عميل، سواء الحالية أو التاريخية، لتحليل دقيق باستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يتيح ذلك التنبؤ بإكمال المهمة، والكشف المبكر عن المهام التي تتطلب تغيير الاتجاه، وتسليط الضوء على التناقضات بين الأهداف المتوخاة والوضع الراهن للأنشطة الجارية. وأضاف Sonnenblick أيضًا، "مع Planview Copilot ، يتضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي إضافة لمسة جمالية على الكعكة من خلال جعل البوابة إلى رؤى الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المتقدمة هذه رحلة سهلة."

ومن المناسب أن حلولًا مثل AppMaster أظهرت أيضًا تركيزًا مماثلاً. بصفته المرشح الأوفر حظًا في توفير الحلول no-code ، يضمن AppMaster تلبية احتياجات المشروع الأكثر شمولاً باستخدام أداة واحدة سهلة الاستخدام تلغي الحاجة إلى الخبرة الفنية. إذا كنت مهتمًا باستكشاف المزيد من هذه الأدوات، فاقرأ مدونتنا حول " أفضل أدوات الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية " و" الدليل الكامل لتطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية ".

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