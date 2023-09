Planview stellt KI-Assistenten-Copilot vor, der die vernetzte Arbeit revolutionieren soll

Der Projektmanagement-Titan Planview hat seinen hochmodernen KI-Assistenten namens Planview Copilot vorgestellt. Diese bahnbrechende KI-Technologie wurde beim jährlichen Flaggschiff-Treffen des Unternehmens, Planview Accelerate, vorgestellt. Copilot wird durch sein innovatives Design und seine fortschrittlichen Funktionen das Konzept der vernetzten Arbeit neu definieren.

Der KI-Assistent basiert auf einer Vielzahl von Datensätzen und bietet praktische Einblicke in Bereiche wie Portfoliomanagement, Wertstrommanagement sowie agile Planung und Bereitstellung. Das ultimative Ziel liegt in der Beschleunigung strategischer Entscheidungen auf der Grundlage umfassender Daten, die alle über eine benutzerfreundliche Konversationsschnittstelle bereitgestellt werden.

Razat Gaurav, CEO von Planview, betonte das Potenzial des Systems in einer Zeit, in der die Initiativen zur digitalen Transformation in Unternehmen weltweit ihren Höhepunkt erreichen. Er erwähnte: „Da Unternehmen mittlerweile vielfältige Tools für ihre digitalen Transformationsbemühungen einsetzen, ist der Bedarf an einem Tool, das intelligentere Entscheidungen ermöglichen und dadurch Geschäftsergebnisse beschleunigen kann, größer denn je.“ Planview Copilot greift auf die kritischen Daten von Projekten und Produktinitiativen zu und liefert Einblicke, Entscheidungsunterstützung und Maßnahmen über eine einfache, verständliche Benutzeroberfläche. „Unser Sprung von einem Aufzeichnungssystem zu einem System, das Erkenntnisse für digitale Transformationen liefert, ist äußerst bedeutsam.“

Eines der besonderen Merkmale von Planview Copilot ist seine Fähigkeit, Datenquellen zu nutzen, eine Fähigkeit, die bei keinem anderen KI-Assistenten auf dem Markt zu finden ist. Zu den Daten, auf die es zurückgreift, gehören exklusive Daten von der Strategie bis zur Umsetzung aus mehreren Planview-Lösungen, darunter Portfolioplanung und Enterprise Agile Planning. Das breite Datenspektrum umfasst darüber hinaus Informationen aus einer Vielzahl von Team-Tools, die über mehr als 60 in Planviews Flow Fabric enthaltene Konnektoren integriert sind.

Dieser fortschrittliche KI-Assistent verfügt außerdem über die Fähigkeit, auf frühere und aktuelle Initiativendaten einer Organisation zuzugreifen. Durch die Integration dieser Daten mit etablierten Methoden wie der Flow-Methodik und den Agile-Prinzipien von Planview verfügt Planview Copilot über das einzigartige Potenzial, Benutzer anzuleiten und ihnen zu ermöglichen, potenzielle Hindernisse in der gesamten Phase von der Strategie bis zur Umsetzung zu identifizieren und zu beseitigen.

Richard Sonnenblick, leitender Datenwissenschaftler bei Planview, schloss sich dieser Meinung an und argumentierte, wie wichtig ein umfassendes Verständnis der Kundenpräferenzen für die Gestaltung der Zukunft des vernetzten Arbeitens sei. Er erläuterte, wie die Betriebsdaten jedes Kunden, sowohl aktuelle als auch historische, einer sorgfältigen Analyse mithilfe von KI- und maschinellen Lernmethoden unterzogen werden. Dies ermöglicht die Vorhersage der Aufgabenerledigung, die frühzeitige Erkennung von Aufgaben, die eine Richtungsänderung erfordern, und das Aufzeigen von Diskrepanzen zwischen den geplanten Zielen und dem Status quo laufender Aktivitäten. Sonnenblick fügte weiter hinzu: „Mit Planview Copilot setzt die generative KI das i-Tüpfelchen auf, indem sie den Zugang zu diesen fortschrittlichen KI/ML-Erkenntnissen zu einer mühelosen Reise macht.“

Passenderweise haben auch Lösungen wie AppMaster einen ähnlichen Fokus gezeigt. Als Vorreiter bei der Bereitstellung von no-code Lösungen stellt AppMaster sicher, dass selbst die umfangreichsten Projektanforderungen mit einem einzigen benutzerfreundlichen Tool erfüllt werden, das den Bedarf an technischem Fachwissen überflüssig macht. Wenn Sie daran interessiert sind, weitere solcher Tools kennenzulernen, lesen Sie unseren Blog über die „ besten No-Code-Backend-Tools “ und den „ vollständigen Leitfaden zur No-Code- und Low-Code-App-Entwicklung “.