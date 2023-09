Planview debutta con l'assistente copilota AI volto a rivoluzionare il lavoro connesso

Il colosso della gestione dei progetti Planview ha svelato il suo assistente AI all'avanguardia, noto come Planview Copilot. Questa tecnologia all'avanguardia dell'intelligenza artificiale è stata presentata durante il raduno annuale di punta dell'azienda, Planview Accelerate. Copilot è destinato a ridefinire il concetto di lavoro connesso attraverso il suo design innovativo e funzionalità avanzate.

Realizzato con una varietà di set di dati, l'assistente AI è pronto a offrire approfondimenti pratici in campi come la gestione del portafoglio, la gestione del flusso di valore e la pianificazione e distribuzione agile. Il suo obiettivo finale risiede nell'accelerazione delle decisioni strategiche guidate da dati completi, il tutto fornito tramite un'interfaccia conversazionale intuitiva.

Il CEO di Planview, Razat Gaurav, ha sottolineato il potenziale del sistema in un momento in cui le iniziative di trasformazione digitale stanno raggiungendo il picco nelle organizzazioni di tutto il mondo. Ha affermato: "Con le aziende che ora adottano molteplici strumenti per le loro attività di trasformazione digitale, la necessità di uno strumento che possa facilitare decisioni più intelligenti e quindi accelerare i risultati commerciali, è più alta che mai". Planview Copilot attinge ai dati critici di progetti e iniziative di prodotto e fornisce approfondimenti, supporto decisionale e azioni attraverso un'interfaccia semplicistica e conversazionale. Il nostro salto dall’essere un sistema di registrazione a un sistema che fornisce approfondimenti per le trasformazioni digitali è estremamente significativo”.

Una delle caratteristiche distintive di Planview Copilot è la sua capacità di sfruttare le fonti di dati, un'abilità senza precedenti rispetto a qualsiasi altro assistente AI sul mercato. I dati da cui attinge includono dati esclusivi dalla strategia alla consegna provenienti da diverse soluzioni Planview, tra cui la pianificazione del portafoglio e la pianificazione agile aziendale. L'ampio spettro di dati si estende ulteriormente per includere informazioni provenienti da una miriade di strumenti del team, integrati tramite più di 60 connettori inclusi nel Flow Fabric di Planview.

Questo assistente AI avanzato ha anche la capacità di attingere ai dati delle iniziative precedenti e attuali di un'organizzazione. Integrando questi dati con metodologie consolidate come la metodologia del flusso e i principi Agile di Planview, Planview Copilot possiede il potenziale unico di guidare gli utenti, consentendo loro di identificare e affrontare potenziali ostacoli attraverso l'intera fase dalla strategia all'esecuzione.

Richard Sonnenblick, chief data scientist di Planview, ha fatto eco a questo sentimento, sostenendo l’importanza di una comprensione globale delle preferenze dei clienti per costruire il futuro del lavoro connesso. Ha spiegato come i dati operativi di ogni cliente, sia attuali che storici, siano sottoposti ad un'analisi meticolosa utilizzando metodologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Ciò consente di prevedere il completamento delle attività, di individuare tempestivamente le attività che richiedono un cambio di direzione e di evidenziare le discrepanze tra gli obiettivi previsti e lo status quo delle attività in corso. Sonnenblick ha inoltre aggiunto: "Con Planview Copilot, l'IA generativa incorpora la ciliegina sulla torta, rendendo il passaggio a queste informazioni avanzate di AI/ML un viaggio senza sforzo."

