Planview 首次推出 AI Assistant Copilot，旨在彻底改变互联工作

项目管理巨头 Planview 揭开了其尖端人工智能助手 Planview Copilot 的神秘面纱。这项人工智能前沿技术在公司年度旗舰聚会 Planview Accelerate 上得到了展示。 Copilot 将通过其创新设计和先进功能重新定义互联工作的概念。

人工智能助手利用各种数据集精心制作，准备在投资组合管理、价值流管理以及敏捷规划和交付等领域提供实用的见解。其最终目标在于加速由综合数据驱动的战略决策，所有这些都通过用户友好的对话界面交付。

Planview 首席执行官 Razat Gaurav 强调了该系统在全球组织数字化转型计划达到顶峰之际的潜力。他提到：“随着企业现在采用多种工具来实现数字化转型，对能够促进更明智的决策并从而加速商业成果的工具的需求比以往任何时候都更高。 Planview Copilot 利用跨项目和产品计划的关键数据，并通过简单的对话界面提供见解、决策支持和行动。我们从记录系统到为数字化转型提供见解的系统的飞跃是极其重要的。”

Planview Copilot 的显着特点之一是其利用数据源的能力，这是市场上任何其他人工智能助手都无法比拟的。它利用的数据包括来自多个 Planview 解决方案的独家战略到交付数据，包括投资组合规划和企业敏捷规划。广泛的数据进一步扩展，包括来自无数团队工具的信息，这些信息通过 Planview Flow Fabric 中包含的 60 多个连接器进行集成。

这种先进的人工智能助手还能够利用组织以前和当前的计划数据。通过将这些数据与 Planview 的流程方法和敏捷原则等既定方法相集成，Planview Copilot 拥有指导用户的独特潜力，使他们能够在整个策略到执行阶段识别和解决潜在的障碍。

Planview 首席数据科学家 Richard Sonnenblick 也表达了同样的观点，认为全面了解客户偏好对于构建互联工作的未来具有重要意义。他阐明了如何使用人工智能和机器学习方法对每个客户的当前和历史运营数据进行细致的分析。这使得能够预测任务完成情况、及早发现需要改变方向的任务，并突出预期目标与正在进行的活动现状之间的差异。 Sonnenblick 进一步补充道，“借助Planview Copilot ，生成式 AI 锦上添花，让通向这些先进 AI/ML 见解的大门变得轻松自如。”

相应地，像AppMaster这样的解决方案也表现出了类似的关注点。作为提供no-code解决方案的领跑者， AppMaster确保通过一个用户友好的工具来满足最全面的项目需求，而无需技术专业知识。如果您有兴趣探索更多此类工具，请阅读我们关于“最佳无代码后端工具”和“ 无代码和低代码应用程序开发完整指南”的博客。