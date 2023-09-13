Planview, Bağlantılı Çalışmada Devrim Yaratmayı Amaçlayan Yapay Zeka Yardımcı Yardımcı Pilotunu Tanıttı

Proje yönetimi devi Planview, Planview Copilot olarak bilinen son teknoloji ürünü yapay zeka asistanının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Bu yapay zeka teknolojisi, şirketin yıllık amiral gemisi toplantısı Planview Accelerate'te sergilendi. Copilot, yenilikçi tasarımı ve gelişmiş yetenekleriyle bağlantılı çalışma konseptini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

Çeşitli veri kümeleriyle hazırlanan yapay zeka asistanı, Portföy Yönetimi, Değer Akışı Yönetimi ve Çevik Planlama ve Teslimat gibi alanlarda pratik bilgiler sunmaya hazırlanıyor. Nihai hedefi, tümü kullanıcı dostu bir konuşma arayüzü aracılığıyla sunulan, kapsamlı verilerle yönlendirilen stratejik kararların hızlandırılmasında yatmaktadır.

Planview CEO'su Razat Gaurav, dünya çapındaki kuruluşlarda dijital dönüşüm girişimlerinin zirveye çıktığı bir dönemde sistemin potansiyelini vurguladı. Şunları belirtti: 'İşletmelerin dijital dönüşüm arayışları için artık çok çeşitli araçları benimsemesiyle birlikte, daha akıllı kararları kolaylaştıracak ve dolayısıyla ticari sonuçları hızlandırabilecek bir araca olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Planview Copilot, projeler ve ürün girişimleri genelinde kritik verilerden yararlanır ve basit, konuşmaya dayalı bir arayüz aracılığıyla içgörüler, karar desteği ve eylemler sunar. Bir kayıt sisteminden, dijital dönüşümlere dair içgörü sağlayan bir sisteme geçişimiz son derece önemli.'

Planview Copilot'un ayırt edici özelliklerinden biri, piyasadaki diğer yapay zeka asistanlarına benzemeyen bir yetenek olan veri kaynaklarından yararlanma kapasitesidir. Kullandığı veriler, portföy planlama ve kurumsal çevik planlama da dahil olmak üzere çeşitli Planview çözümlerinden elde edilen özel stratejiden teslimata kadar olan verileri içerir. Geniş veri yelpazesi, Planview'in Flow Fabric'inde yer alan 60'tan fazla bağlayıcı aracılığıyla entegre edilen sayısız ekip aracından gelen bilgileri içerecek şekilde daha da genişliyor.

Bu gelişmiş yapay zeka asistanı aynı zamanda bir kuruluşun önceki ve mevcut girişim verilerinden yararlanma yeteneğine de sahip. Planview Copilot, bu verileri Planview'in Akış Metodolojisi ve Çevik İlkeler gibi yerleşik metodolojilerle entegre ederek, kullanıcılara rehberlik etme ve stratejiden uygulamaya kadar olan aşamanın tamamı boyunca potansiyel engelleri belirlemelerine ve ele almalarına olanak tanıyan benzersiz bir potansiyele sahiptir.

Planview'in baş veri bilimcisi Richard Sonnenblick, bağlantılı çalışmanın geleceğini inşa etmek için müşteri tercihlerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasının önemini savunarak bu duyguyu yineledi. Her müşterinin hem güncel hem de geçmiş operasyonel verilerinin yapay zeka ve makine öğrenimi metodolojileri kullanılarak nasıl titiz bir analize tabi tutulduğunu açıkladı. Bu, görevin tamamlanmasının tahmin edilmesine, yön değişikliği gerektiren görevlerin erken tespit edilmesine ve öngörülen hedefler ile devam eden faaliyetlerin statükoları arasındaki tutarsızlıkların vurgulanmasına olanak sağlar. Sonnenblick ayrıca şunları ekledi: ' Planview Copilot ile üretken yapay zeka, bu gelişmiş yapay zeka/makine öğrenimi içgörülerine giden yolu zahmetsiz bir yolculuk haline getirerek pastanın üzerine krema katıyor.'

Uygun bir şekilde AppMaster gibi çözümler de benzer bir odaklanma göstermiştir. no-code çözümler sağlamada öncü olan AppMaster, en kapsamlı proje ihtiyaçlarının bile teknik uzmanlık ihtiyacını ortadan kaldıran kullanıcı dostu tek bir araçla karşılanmasını sağlar. Bu tür araçları keşfetmeyle ilgileniyorsanız, ' en iyi kodsuz arka uç araçları ' ve ' kodsuz ve az kodlu uygulama geliştirmeyle ilgili tam kılavuz ' hakkındaki blogumuzu okuyun.