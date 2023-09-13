Planview представляет помощника второго пилота с искусственным интеллектом, целью которого является революция в подключенной работе

Титан управления проектами Planview представил своего передового помощника с искусственным интеллектом, известного как Planview Copilot. Эта передовая технология искусственного интеллекта была продемонстрирована во время ежегодного флагманского собрания компании Planview Accelerate. Copilot намерен пересмотреть концепцию подключенной работы благодаря своему инновационному дизайну и расширенным возможностям.

Созданный на основе различных наборов данных, ИИ-помощник готов предложить практическую информацию в таких областях, как управление портфелем, управление потоком создания ценности и гибкое планирование и доставка. Его конечная цель заключается в ускорении принятия стратегических решений на основе комплексных данных, предоставляемых через удобный диалоговый интерфейс.

Генеральный директор Planview Разат Гаурав подчеркнул потенциал системы в то время, когда инициативы по цифровой трансформации достигают пика в организациях по всему миру. Он отметил: «Поскольку предприятия сейчас используют разнообразные инструменты для своих целей цифровой трансформации, потребность в инструменте, который может способствовать принятию более разумных решений и тем самым ускорить коммерческие результаты, выше, чем когда-либо. Planview Copilot использует критически важные данные из проектов и продуктовых инициатив, а также предоставляет ценную информацию, поддержку принятия решений и действия через упрощенный диалоговый интерфейс. Наш переход от системы записи к системе, обеспечивающей понимание цифровых преобразований, чрезвычайно важен».

Одной из отличительных особенностей Planview Copilot является его способность использовать источники данных, способность, не имеющая аналогов ни у одного другого помощника искусственного интеллекта на рынке. Данные, на которых он основан, включают эксклюзивные данные о стратегии и реализации из нескольких решений Planview, включая планирование портфеля и гибкое планирование предприятия. Широкий спектр данных расширяется и включает информацию из множества командных инструментов, интегрированных через более чем 60 разъемов, включенных в Planview Flow Fabric.

Этот продвинутый помощник с искусственным интеллектом также имеет возможность использовать предыдущие и текущие данные инициатив организации. Благодаря интеграции этих данных с устоявшимися методологиями, такими как методология потоков и принципы гибкой разработки Planview, Planview Copilot обладает уникальным потенциалом для руководства пользователями, позволяя им выявлять и устранять потенциальные препятствия на протяжении всего этапа от стратегии до реализации.

Ричард Зонненблик, главный специалист по данным в Planview, поддержал это мнение, утверждая, что всестороннее понимание предпочтений клиентов важно для построения будущего подключенной работы. Он объяснил, как операционные данные каждого клиента, как текущие, так и исторические, подвергаются тщательному анализу с использованием методологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Это позволяет прогнозировать завершение задач, раннее обнаружение задач, требующих изменения направления, и выявлять несоответствия между предусмотренными целями и статус-кво текущей деятельности. Сонненблик далее добавил: «Благодаря Planview Copilot генеративный искусственный интеллект становится вишенкой на торте, делая доступ к этим передовым знаниям в области искусственного интеллекта и машинного обучения легким путешествием».

Стоит отметить, что такие решения, как AppMaster, также продемонстрировали аналогичную направленность. Являясь лидером в предоставлении решений no-code, AppMaster гарантирует, что даже самые комплексные потребности проекта будут удовлетворены с помощью единого удобного для пользователя инструмента, который исключает необходимость в технических знаниях. Если вы заинтересованы в изучении большего количества таких инструментов, прочитайте наш блог о « лучших серверных инструментах без кода » и « полном руководстве по no-code и low-code разработке приложений».