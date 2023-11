Oracle collabore avec Microsoft Azure pour intégrer l'infrastructure de base de données et vise à accélérer la migration vers le cloud

Oracle, le leader multinational de la technologie informatique, a révélé un partenariat non conventionnel avec Microsoft, reconnu mondialement pour son rôle de pionnier dans le domaine informatique et technologique. Cette alliance stratégique prend la forme d'Oracle Database@Azure, une offre très ambitieuse qui envisage de colocaliser des segments des solutions de bases de données d'Oracle au sein des centres de données cloud Azure de Microsoft.

Cette annonce de collaboration fait suite à une période mouvementée pour Oracle, toujours sous le choc de ses récents résultats décevants du premier trimestre 2023 et de sombres prévisions pour le reste de l'année. L'action d'Oracle a subi sa baisse journalière la plus importante depuis 21 ans, mettant le géant de la technologie sous une pression considérable. Cependant, la contre-attaque de l'entreprise a emprunté une voie intrigante, Oracle Database@Azure représentant un potentiel changement pour l'entreprise et ses clients.

Oracle Database@Azure est une offre sur mesure qui allie la puissance des solutions de base de données Oracle aux capacités cloud de nouvelle génération d'Azure. Grâce à ce produit, les clients ont accès à la matrice de services de base de données d'Oracle, renforcée par la suite complète de services d'Azure.

Après interaction avec les dirigeants d'Oracle et de Microsoft, il est devenu évident que l'entreprise visait à encadrer la base de données Oracle dans le cocon du cadre cloud robuste, flexible et avancé d'Azure.

Le PDG d'Oracle, Larry Ellison, a partagé son enthousiasme concernant le partenariat avec Microsoft lors d'une conférence de presse à laquelle assistait également le PDG de Microsoft, Satya Nadella. Ellison a exprimé son enthousiasme à l'idée d'introduire le matériel et les logiciels d'Oracle dans les centres de données Azure, déclarant que l'initiative s'apparentait à une « colocalisation » de la technologie d'Oracle dans les locaux d'Azure.

Les détails concernant les fonctionnalités d'Oracle Database@Azure doivent encore être substantiellement précisés. Cependant, le communiqué de presse d'Oracle suggère que cette offre vise à faciliter un large éventail de services de bases de données Oracle, notamment les services de base de données Exadata et les services de bases de données autonomes.

L'annonce d'Oracle précise que cette plate-forme augmentera les options de migration vers le cloud de ses clients tout en rationalisant le déploiement, la gestion et l'utilisation des bases de données d'Oracle au sein de l'orbite d'Azure. De plus, Oracle exploitera désormais ses services directement dans le réseau mondial de centres de données de Microsoft, s'étendant de l'Amérique du Nord à l'Europe.

Nadella, PDG de Microsoft, reconnaissant la demande pour les services de base de données Oracle parmi les utilisateurs de leurs services cloud, a déclaré que la collaboration avec Oracle est principalement centrée sur le client. L’idée est d’offrir les solutions que les clients préfèrent, ce qui devrait à son tour catalyser leur migration vers le cloud.

