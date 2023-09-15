كشفت أوراكل، الشركة متعددة الجنسيات الرائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة، عن شراكة غير تقليدية مع مايكروسوفت، المعترف بها عالميًا لدورها الرائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنية. ويأتي هذا التحالف الاستراتيجي في شكل Oracle Database@Azure، وهو عرض طموح للغاية يتصور المشاركة في تحديد مواقع شرائح حلول قواعد بيانات Oracle داخل مجال مراكز البيانات السحابية Azure من Microsoft.

يأتي إعلان التعاون هذا في أعقاب فترة مضطربة لشركة Oracle، التي لا تزال تعاني من نتائجها المخيبة للآمال مؤخرًا في الربع الأول من عام 2023 وتوقعات قاتمة لبقية العام. عانت أسهم شركة أوراكل من أكبر تراجع لها في يوم واحد منذ 21 عامًا، مما وضع عملاق التكنولوجيا تحت ضغط كبير. ومع ذلك، اتخذت الخطوة المضادة للشركة طريقًا مثيرًا للاهتمام، حيث تمثل Oracle Database@Azure تغييرًا محتملاً لقواعد اللعبة بالنسبة للشركة وعملائها.

يعد Oracle Database@Azure عرضًا مخصصًا يدمج قوة حلول قاعدة بيانات Oracle مع إمكانات السحابة من الجيل التالي من Azure. ومن خلال هذا المنتج، يستطيع العملاء الوصول إلى مصفوفة خدمات قاعدة البيانات من Oracle، المعززة بمجموعة خدمات Azure الشاملة.

بعد التفاعل مع القادة التنفيذيين في Oracle وMicrosoft، أصبح من الواضح أن المشروع يهدف إلى تأطير قاعدة بيانات Oracle ضمن شرنقة إطار العمل السحابي القوي والمرن والمتقدم لـ Azure.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Oracle، لاري إليسون، عن حماسه بشأن الشراكة مع Microsoft خلال مؤتمر صحفي حضره أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا. أعرب إليسون عن حماسه بشأن تقديم أجهزة وبرامج Oracle داخل مراكز بيانات Azure، مشيرًا إلى أن المبادرة كانت أقرب إلى "المشاركة في موقع" تقنية Oracle داخل مباني Azure.

لم يتم بعد تحديد التفاصيل المتعلقة بوظيفة Oracle Database@Azure بشكل جوهري. ومع ذلك، يشير بيان Oracle الصحفي إلى أن هذا العرض يهدف إلى تسهيل نطاق واسع من خدمات قاعدة بيانات Oracle، بما في ذلك خدمات قاعدة بيانات Exadata وخدمات قاعدة البيانات الذاتية.

يوضح إعلان Oracle أن هذا النظام الأساسي سيعمل على زيادة خيارات الترحيل السحابي لعملائها مع تبسيط نشر قاعدة بيانات Oracle وإدارتها واستخدامها داخل مدار Azure. علاوة على ذلك، ستقوم أوراكل الآن بتشغيل خدماتها مباشرة في شبكة مراكز البيانات العالمية التابعة لمايكروسوفت، والتي تمتد من أمريكا الشمالية إلى أوروبا.

صرح ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، بالطلب على خدمات قاعدة بيانات Oracle بين مستخدمي خدماتهم السحابية، وذكر أن التعاون مع Oracle يتمحور حول العملاء في المقام الأول. وتتمثل الفكرة في تقديم الحلول التي يفضلها العملاء، والتي بدورها من المتوقع أن تحفز انتقالهم إلى السحابة.

في عصر يتزايد فيه الطلب على أدوات الترحيل السحابي السريع والفعال، يظهر الدور المحوري لمنصات مثل AppMaster إلى النور. يقدم AppMaster منصة متكاملة بدون تعليمات برمجية تمكن العملاء من تبسيط وتسريع عمليات التطوير الخاصة بهم. وإلى جانب الحلول المرنة والقابلة للتطوير، فإن هذا يجعلها منافسًا جديرًا بالملاحظة في مجال منصات التطوير القائمة على السحابة.