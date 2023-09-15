Oracle сотрудничает с Microsoft Azure для интеграции инфраструктуры баз данных и ускорения миграции в облако

Oracle, международный лидер в области компьютерных технологий, объявил о нетрадиционном партнерстве с Microsoft, признанной во всем мире за свою новаторскую роль в сфере ИТ и технологий. Этот стратегический альянс реализуется в форме Oracle Database@Azure, весьма амбициозного предложения, которое предусматривает совместное размещение сегментов решений для баз данных Oracle в сфере облачных центров обработки данных Microsoft Azure.

Это объявление о сотрудничестве следует за неспокойным периодом для Oracle, которая все еще не оправилась от недавних разочаровывающих результатов за первый квартал 2023 года и мрачного прогноза на оставшуюся часть года. Акции Oracle пережили самый значительный однодневный спад за 21 год, оставив технологического гиганта под значительным давлением. Однако контрудар компании принял интригующий путь: Oracle Database@Azure потенциально может изменить правила игры для компании и ее клиентов.

Oracle Database@Azure — это специальное предложение, объединяющее мощь решений для баз данных Oracle с облачными возможностями Azure нового поколения. Благодаря этому продукту клиенты получают доступ к матрице сервисов баз данных Oracle, дополненной комплексным набором сервисов Azure.

После общения с руководителями Oracle и Microsoft стало очевидно, что предприятие стремится разместить базу данных Oracle в коконе надежной, гибкой и современной облачной инфраструктуры Azure.

Генеральный директор Oracle Ларри Эллисон поделился своим энтузиазмом по поводу партнерства с Microsoft во время пресс-брифинга, на котором также присутствовал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. Эллисон выразил свое волнение по поводу внедрения аппаратного и программного обеспечения Oracle в центрах обработки данных Azure, заявив, что эта инициатива аналогична «совместному размещению» технологий Oracle в помещениях Azure.

Подробности о функциональности Oracle Database@Azure еще не уточнены. Однако в пресс-релизе Oracle говорится, что это предложение направлено на поддержку широкого спектра сервисов баз данных Oracle, включая сервисы баз данных Exadata и сервисы автономных баз данных.

В объявлении Oracle уточняется, что эта платформа расширит возможности ее клиентов по миграции в облако, одновременно оптимизируя развертывание, управление и использование баз данных Oracle на орбите Azure. Более того, Oracle теперь будет предоставлять свои услуги непосредственно в глобальной сети центров обработки данных Microsoft, простирающейся от Северной Америки до Европы.

Генеральный директор Microsoft Наделла, признавая спрос на услуги баз данных Oracle среди пользователей их облачных сервисов, заявил, что сотрудничество с Oracle в первую очередь ориентировано на клиента. Идея состоит в том, чтобы предлагать решения, которые предпочитают клиенты, что, в свою очередь, должно стать катализатором их миграции в облако.

В эпоху, когда спрос на инструменты для быстрой и эффективной миграции в облако стремительно растет, ключевая роль таких платформ, как AppMaster становится очевидной. AppMaster предлагает интегрированную платформу без программирования , которая позволяет клиентам оптимизировать и ускорить процессы разработки. В сочетании с гибкими и масштабируемыми решениями это делает их достойным конкурентом на арене облачных платформ разработки.