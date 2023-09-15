Oracle, Veritabanı Altyapısını Entegre Etmek İçin Microsoft Azure ile İş Birliği Yapıyor, Buluta Geçişi Hızlandırmayı Hedefliyor

Çok uluslu bilgi işlem teknolojisi lideri Oracle, BT ve teknoloji alanındaki öncü rolüyle dünya çapında tanınan Microsoft ile alışılmadık bir ortaklığa imza attığını duyurdu. Bu stratejik ittifak, Oracle'ın veritabanı çözümlerinin bölümlerinin Microsoft'un Azure bulut veri merkezleri alanında ortak konumlandırılmasını öngören son derece iddialı bir teklif olan Oracle Database@Azure biçiminde geliyor.

Bu işbirliği duyurusu, Oracle için çalkantılı bir dönemin ardından geldi; son dönemdeki hayal kırıklığı yaratan 2023 İlk Çeyrek sonuçları ve yılın geri kalanına ilişkin kasvetli tahminler hâlâ sarsılmaya devam ediyor. Oracle'ın hisseleri 21 yıl içindeki en ciddi tek günlük düşüşünü yaşadı ve teknoloji devini ciddi bir baskı altında bıraktı. Ancak firmanın karşı hamlesi ilgi çekici bir yol izledi; Oracle Database@Azure, şirket ve müşterileri için potansiyel bir oyun değiştiriciyi temsil ediyor.

Oracle Database@Azure, Oracle'ın veritabanı çözümlerinin gücünü Azure'un yeni nesil bulut yetenekleriyle birleştiren özel bir tekliftir. Bu ürün aracılığıyla müşteriler, Azure'un kapsamlı hizmet paketiyle güçlendirilmiş Oracle'ın veritabanı hizmetleri matrisine erişim kazanır.

Hem Oracle'ın hem de Microsoft'un yönetici liderleriyle yapılan etkileşim sonrasında girişimin, Oracle Veritabanını Azure'un sağlam, esnek ve gelişmiş bulut çerçevesi kozası içinde çerçevelemeyi hedeflediği ortaya çıktı.

Oracle CEO'su Larry Ellison, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın da katıldığı bir basın toplantısında Microsoft ile ortaklık konusundaki heyecanını paylaştı. Ellison, Oracle'ın donanım ve yazılımını Azure veri merkezlerine tanıtmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, bu girişimin Oracle teknolojisini Azure'un tesisleri içinde 'ortak konumlandırmaya' benzediğini belirtti.

Oracle Database@Azure'un işlevselliğine ilişkin ayrıntılar henüz büyük ölçüde belirtilmemiştir. Ancak Oracle'ın basın bülteni, bu teklifin Exadata Veritabanı hizmetleri ve Otonom Veritabanı hizmetleri de dahil olmak üzere geniş bir Oracle veritabanı hizmetleri yelpazesini kolaylaştırmayı amaçladığını öne sürüyor.

Oracle'ın duyurusu, bu platformun müşterilerinin buluta geçiş seçeneklerini artırırken, Azure'un yörüngesinde Oracle'ın veritabanı dağıtımını, yönetimini ve kullanımını kolaylaştıracağını detaylandırıyor. Ayrıca Oracle artık hizmetlerini doğrudan Microsoft'un Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya uzanan küresel veri merkezleri ağında yürütecek.

Bulut hizmetlerinin kullanıcıları arasında Oracle'ın veritabanı hizmetlerine olan talebi kabul eden Microsoft CEO'su Nadella, Oracle ile olan işbirliğinin öncelikle müşteri odaklı olduğunu belirtti. Buradaki fikir, müşterilerin tercih ettiği çözümler sunmak ve bunun da onların buluta geçişini hızlandırması bekleniyor.

Hızlı ve verimli bulut geçişi araçlarına olan talebin arttığı bir çağda, AppMaster gibi platformların önemli rolü gün yüzüne çıkıyor. AppMaster, müşterilerin geliştirme süreçlerini kolaylaştırmasına ve hızlandırmasına olanak tanıyan entegre , kodsuz bir platform sunar. Esnek ve ölçeklenebilir çözümlerle birleştiğinde bu, onları bulut tabanlı geliştirme platformları alanında kayda değer bir rakip haline getiriyor.