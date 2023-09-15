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Oracle 与 Microsoft Azure 合作集成数据库基础设施，旨在加速云迁移

Sep 15, 2023
Oracle 与 Microsoft Azure 合作集成数据库基础设施，旨在加速云迁移

跨国计算技术领导者甲骨文宣布与微软建立非传统的合作伙伴关系，微软因其在 IT 和技术领域的先锋作用而受到全球认可。这一战略联盟以 Oracle Database@Azure 的形式出现，这是一项雄心勃勃的产品，设想将 Oracle 数据库解决方案的各个部分共同定位在 Microsoft Azure 云数据中心领域内。

此次合作公告是在 Oracle 经历了一段动荡时期之后发布的，该公司仍因最近令人失望的 2023 年第一季度业绩和对今年剩余时间的黯淡预测而感到震惊。甲骨文股价遭遇 21 年来最严重单日跌幅，令这家科技巨头面临巨大压力。然而，该公司的反击采取了一条有趣的路线，Oracle Database@Azure 代表了该公司及其客户的潜在游戏规则改变者。

Oracle Database@Azure 是一款定制产品，它将 Oracle 数据库解决方案的强大功能与 Azure 的下一代云功能相结合。通过该产品，客户可以访问 Oracle 的数据库服务矩阵，并通过 Azure 的综合服务套件进行强化。

在与 Oracle 和 Microsoft 的执行领导进行互动后，我们发现该合资企业的目标是将 Oracle 数据库构建在 Azure 强大、灵活且先进的云框架的框架内。

甲骨文首席执行官拉里·埃里森在新闻发布会上表达了他对与微软合作的热情，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉也出席了新闻发布会。埃里森对在 Azure 数据中心内引入 Oracle 的硬件和软件表示兴奋，并表示该举措类似于将 Oracle 的技术“共置”在 Azure 的场所内。

有关 Oracle Database@Azure 功能的详细信息尚未明确。然而，Oracle 的新闻稿表明，该产品旨在促进广泛的 Oracle 数据库服务，包括 Exadata 数据库服务和自治数据库服务。

Oracle 的公告详细说明，该平台将增强客户的云迁移选项，同时简化 Oracle 在 Azure 轨道内的数据库部署、管理和利用。此外，甲骨文现在将直接在微软的全球数据中心网络中运营其服务，该网络从北美延伸到欧洲。

微软首席执行官纳德拉承认其云服务用户对甲骨文数据库服务的需求，并表示与甲骨文的合作主要是以客户为中心。其想法是提供客户喜欢的解决方案，从而有望促进他们向云的迁移。

在快速高效的云迁移工具需求飙升的时代， AppMaster这样的平台的关键作用逐渐凸显。 AppMaster提供集成的无代码平台，使客户能够简化和加速他们的开发流程。与灵活且可扩展的解决方案相结合，这使它们成为基于云的开发平台领域值得注意的竞争对手。

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