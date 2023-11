Oracle współpracuje z Microsoft Azure w celu integracji infrastruktury baz danych i ma na celu przyspieszenie migracji do chmury

Oracle, międzynarodowy lider technologii obliczeniowych, ujawnił niekonwencjonalne partnerstwo z firmą Microsoft, znaną na całym świecie ze swojej pionierskiej roli w przestrzeni informatycznej i technologicznej. Ten strategiczny sojusz ma formę Oracle Database@Azure, bardzo ambitnej oferty, która przewiduje kolokację segmentów rozwiązań bazodanowych Oracle w ramach chmurowych centrów danych Microsoft Azure.

Ogłoszenie o współpracy następuje po burzliwym okresie dla Oracle, wciąż borykającej się z niedawnymi rozczarowującymi wynikami za pierwszy kwartał 2023 r. i ponurymi prognozami na resztę roku. Akcje Oracle odnotowały największy jednodniowy spadek od 21 lat, co wystawiło technologicznego giganta pod znaczną presję. Jednak kontratak firmy obrał intrygującą drogę, a Oracle Database@Azure stanowi potencjalną zmianę zasad gry dla firmy i jej klientów.

Oracle Database@Azure to oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb, łącząca możliwości rozwiązań bazodanowych Oracle z możliwościami chmury nowej generacji platformy Azure. Dzięki temu produktowi klienci uzyskują dostęp do szeregu usług baz danych Oracle, wzmocnionych kompleksowym pakietem usług Azure.

Po rozmowach z dyrektorami wykonawczymi Oracle i Microsoftu stało się jasne, że celem tego przedsięwzięcia jest umieszczenie bazy danych Oracle w kokonie solidnej, elastycznej i zaawansowanej platformy chmurowej Azure.

Dyrektor generalny Oracle, Larry Ellison, podzielił się swoim entuzjazmem dotyczącym partnerstwa z Microsoftem podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył także dyrektor generalny Microsoft Satya Nadella. Ellison wyraził swoje podekscytowanie wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania Oracle do centrów danych Azure, stwierdzając, że inicjatywa ta przypomina „kolokację” technologii Oracle w siedzibie Azure.

Szczegóły dotyczące funkcjonalności Oracle Database@Azure nie zostały jeszcze zasadniczo określone. Jednakże z komunikatu prasowego Oracle wynika, że ​​celem tej oferty jest udostępnienie szerokiego spektrum usług baz danych Oracle, w tym usług Exadata Database i usług Autonomous Database.

W oświadczeniu Oracle wyjaśniono, że platforma ta rozszerzy opcje migracji do chmury oferowane przez jej klientów, jednocześnie usprawniając wdrażanie baz danych Oracle, zarządzanie nimi i ich wykorzystanie na orbicie platformy Azure. Co więcej, Oracle będzie teraz świadczyć swoje usługi bezpośrednio w globalnej sieci centrów danych Microsoftu, rozciągającej się od Ameryki Północnej po Europę.

Dyrektor generalny Microsoft Nadella, doceniając zapotrzebowanie na usługi bazodanowe Oracle wśród użytkowników ich usług w chmurze, stwierdził, że współpraca z Oracle jest przede wszystkim zorientowana na klienta. Chodzi o to, aby oferować rozwiązania preferowane przez klientów, co z kolei ma katalizować ich migrację do chmury.

