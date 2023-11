Oracle, der multinationale Marktführer im Bereich Computertechnologie, hat eine unkonventionelle Partnerschaft mit Microsoft bekannt gegeben, das weltweit für seine Vorreiterrolle im IT- und Technologiebereich anerkannt ist. Diese strategische Allianz erfolgt in Form von Oracle Database@Azure, einem äußerst ehrgeizigen Angebot, das die gemeinsame Unterbringung von Teilen der Datenbanklösungen von Oracle im Bereich der Azure-Cloud-Rechenzentren von Microsoft vorsieht.

Diese Ankündigung der Zusammenarbeit folgt auf eine turbulente Zeit für Oracle, die immer noch unter den jüngsten enttäuschenden Ergebnissen für das erste Quartal 2023 und einer düsteren Prognose für den Rest des Jahres leidet. Die Oracle-Aktie erlitt den größten Eintagesrückgang seit 21 Jahren und setzte den Technologieriesen erheblich unter Druck. Der Gegenangriff des Unternehmens hat jedoch einen interessanten Weg eingeschlagen: Oracle Database@Azure stellt einen potenziellen Game-Changer für das Unternehmen und seine Kunden dar.

Oracle Database@Azure ist ein maßgeschneidertes Angebot, das die Leistungsfähigkeit der Datenbanklösungen von Oracle mit den Cloud-Funktionen der nächsten Generation von Azure vereint. Durch dieses Produkt erhalten Kunden Zugriff auf die Matrix der Datenbankdienste von Oracle, ergänzt durch die umfassende Service-Suite von Azure.

Bei der Interaktion mit den Führungskräften von Oracle und Microsoft wurde deutlich, dass das Projekt darauf abzielt, die Oracle-Datenbank in den Kokon des robusten, flexiblen und fortschrittlichen Cloud-Frameworks von Azure einzubetten.

Larry Ellison, CEO von Oracle, äußerte seine Begeisterung über die Partnerschaft mit Microsoft während einer Pressekonferenz, an der auch Microsoft-CEO Satya Nadella teilnahm. Ellison brachte seine Begeisterung über die Einführung der Hardware und Software von Oracle in Azure-Rechenzentren zum Ausdruck und erklärte, dass die Initiative einer „gemeinsamen Unterbringung“ der Technologie von Oracle in den Räumlichkeiten von Azure gleichkäme.

Details zur Funktionalität von Oracle Database@Azure müssen noch im Wesentlichen spezifiziert werden. Aus der Pressemitteilung von Oracle geht jedoch hervor, dass dieses Angebot darauf abzielt, ein breites Spektrum von Oracle-Datenbankdiensten zu ermöglichen, darunter Exadata-Datenbankdienste und autonome Datenbankdienste.

In der Ankündigung von Oracle wird erläutert, dass diese Plattform die Cloud-Migrationsoptionen seiner Kunden erweitern und gleichzeitig die Datenbankbereitstellung, -verwaltung und -nutzung von Oracle innerhalb der Azure-Umgebung optimieren wird. Darüber hinaus wird Oracle seine Dienste nun direkt im globalen Netzwerk von Rechenzentren von Microsoft betreiben, das sich von Nordamerika bis Europa erstreckt.

Microsoft-CEO Nadella erkannte die Nachfrage nach den Datenbankdiensten von Oracle bei den Nutzern ihrer Cloud-Dienste an und erklärte, dass die Zusammenarbeit mit Oracle in erster Linie kundenorientiert sei. Die Idee besteht darin, Lösungen anzubieten, die die Kunden bevorzugen, was wiederum ihre Migration in die Cloud beschleunigen soll.

In einer Zeit, in der Tools für eine schnelle und effiziente Cloud-Migration immer gefragter werden, wird die entscheidende Rolle von Plattformen wie AppMaster deutlich. AppMaster bietet eine integrierte No-Code-Plattform , die es den Kunden ermöglicht, ihre Entwicklungsprozesse zu rationalisieren und zu beschleunigen. In Kombination mit flexiblen und skalierbaren Lösungen sind sie damit ein nennenswerter Wettbewerber im Bereich cloudbasierter Entwicklungsplattformen.