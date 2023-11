Oracle werkt samen met Microsoft Azure om de database-infrastructuur te integreren en wil de cloudmigratie versnellen

Oracle, de multinationale leider op het gebied van computertechnologie, heeft een onconventioneel partnerschap met Microsoft onthuld, dat wereldwijd wordt erkend vanwege zijn pioniersrol op het gebied van IT en technologie. Deze strategische alliantie komt in de vorm van Oracle Database@Azure, een zeer ambitieus aanbod dat voorziet in het colocatie van segmenten van Oracle's databaseoplossingen binnen het domein van de Azure-clouddatacenters van Microsoft.

Deze samenwerkingsaankondiging volgt op een turbulente periode voor Oracle, dat nog steeds aan het bijkomen is van de recente teleurstellende resultaten over het eerste kwartaal van 2023 en sombere prognoses voor de rest van het jaar. De aandelen van Oracle leden aan de grootste daling op één dag in 21 jaar, waardoor de technologiegigant onder aanzienlijke druk kwam te staan. De tegenslag van het bedrijf heeft echter een intrigerende route gevolgd: Oracle Database@Azure vertegenwoordigt een potentiële gamechanger voor het bedrijf en zijn klanten.

Oracle Database@Azure is een op maat gemaakt aanbod dat de kracht van de databaseoplossingen van Oracle combineert met de cloudmogelijkheden van de volgende generatie van Azure. Via dit product krijgen klanten toegang tot de matrix van databaseservices van Oracle, versterkt met het uitgebreide servicespakket van Azure.

Na interactie met de leidinggevenden van zowel Oracle als Microsoft werd het duidelijk dat de onderneming tot doel heeft de Oracle Database te kaderen binnen de cocon van het robuuste, flexibele en geavanceerde cloudframework van Azure.

Oracle-CEO Larry Ellison deelde zijn enthousiasme over de samenwerking met Microsoft tijdens een persconferentie die ook werd bijgewoond door Microsoft-CEO Satya Nadella. Ellison uitte zijn enthousiasme over de introductie van de hardware en software van Oracle binnen de datacenters van Azure, en stelde dat het initiatief vergelijkbaar was met het 'co-loceren' van de technologie van Oracle binnen de gebouwen van Azure.

Details met betrekking tot de functionaliteit van Oracle Database@Azure moeten nog substantieel worden gespecificeerd. Uit het persbericht van Oracle blijkt echter dat dit aanbod tot doel heeft een breed spectrum aan Oracle-databasediensten mogelijk te maken, waaronder Exadata Database-diensten en Autonomous Database-diensten.

In de aankondiging van Oracle wordt uitgewerkt dat dit platform de cloudmigratieopties van zijn klanten zal vergroten en tegelijkertijd de database-implementatie, het beheer en het gebruik van Oracle binnen de omgeving van Azure zal stroomlijnen. Bovendien zal Oracle zijn diensten nu rechtstreeks exploiteren in het wereldwijde netwerk van datacenters van Microsoft, dat zich uitstrekt van Noord-Amerika tot Europa.

Microsoft-CEO Nadella erkende de vraag naar de databasediensten van Oracle onder gebruikers van hun clouddiensten en stelde dat de samenwerking met Oracle vooral klantgericht is. Het idee is om oplossingen aan te bieden waar klanten de voorkeur aan geven, en die op hun beurt naar verwachting hun migratie naar de cloud zullen katalyseren.

