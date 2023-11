Oracle colabora com Microsoft Azure para integrar infraestrutura de banco de dados e visa acelerar a migração para nuvem

A Oracle, líder multinacional em tecnologia de computação, revelou uma parceria não convencional com a Microsoft, reconhecida mundialmente pelo seu papel pioneiro no espaço de TI e tecnologia. Esta aliança estratégica vem na forma do Oracle Database@Azure, uma oferta altamente ambiciosa que prevê a co-localização de segmentos de soluções de banco de dados da Oracle dentro do domínio dos data centers em nuvem Azure da Microsoft.

Este anúncio de colaboração segue-se a um período turbulento para a Oracle, ainda a recuperar dos recentes resultados decepcionantes do primeiro trimestre de 2023 e de uma previsão sombria para o resto do ano. As ações da Oracle sofreram a queda mais significativa em um único dia em 21 anos, colocando a gigante da tecnologia sob pressão considerável. No entanto, o contra-ataque da empresa tomou um caminho intrigante, com o Oracle Database@Azure representando uma potencial mudança de jogo para a empresa e seus clientes.

O Oracle Database@Azure é uma oferta personalizada que combina o poder das soluções de banco de dados da Oracle com os recursos de nuvem de próxima geração do Azure. Através deste produto, os clientes obtêm acesso à matriz de serviços de banco de dados da Oracle, fortalecida com o conjunto abrangente de serviços do Azure.

Após a interação com os líderes executivos da Oracle e da Microsoft, tornou-se evidente que o empreendimento visa enquadrar o Oracle Database dentro do casulo da estrutura de nuvem robusta, flexível e avançada do Azure.

O CEO da Oracle, Larry Ellison, compartilhou seu entusiasmo em relação à parceria com a Microsoft durante uma coletiva de imprensa que também contou com a presença do CEO da Microsoft, Satya Nadella. Ellison expressou seu entusiasmo com a introdução do hardware e software da Oracle nos data centers do Azure, afirmando que a iniciativa era semelhante a “co-localizar” a tecnologia da Oracle nas instalações do Azure.

Detalhes sobre a funcionalidade do Oracle Database@Azure ainda não foram especificados substancialmente. No entanto, o comunicado de imprensa da Oracle sugere que esta oferta visa facilitar um amplo espectro de serviços de banco de dados Oracle, incluindo serviços Exadata Database e serviços Autonomous Database.

O anúncio da Oracle explica que esta plataforma aumentará as opções de migração para a nuvem de seus clientes, ao mesmo tempo que simplificará a implantação, o gerenciamento e a utilização do banco de dados da Oracle na órbita do Azure. Além disso, a Oracle irá agora operar os seus serviços directamente na rede global de centros de dados da Microsoft, que se estende da América do Norte à Europa.

O CEO da Microsoft, Nadella, reconhecendo a demanda pelos serviços de banco de dados da Oracle entre os usuários de seus serviços em nuvem, afirmou que a colaboração com a Oracle é principalmente centrada no cliente. A ideia é oferecer soluções preferidas pelos clientes, o que, por sua vez, deverá catalisar sua migração para a nuvem.

