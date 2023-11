Oracle collabora con Microsoft Azure per integrare l'infrastruttura di database e mira ad accelerare la migrazione al cloud

Oracle, la multinazionale leader nella tecnologia informatica, ha rivelato una partnership non convenzionale con Microsoft, riconosciuta a livello globale per il suo ruolo pionieristico nel settore IT e tecnologico. Questa alleanza strategica si presenta sotto forma di Oracle Database@Azure, un'offerta molto ambiziosa che prevede la co-localizzazione di segmenti delle soluzioni di database Oracle all'interno del regno dei data center cloud di Microsoft Azure.

Questo annuncio di collaborazione segue un periodo turbolento per Oracle, ancora scosso dai recenti risultati deludenti del primo trimestre del 2023 e da previsioni cupe per il resto dell’anno. Le azioni di Oracle hanno subito la flessione giornaliera più significativa degli ultimi 21 anni, mettendo il gigante della tecnologia sotto notevole pressione. Tuttavia, la contromossa dell'azienda ha preso una strada intrigante, con Oracle Database@Azure che rappresenta un potenziale punto di svolta per l'azienda e i suoi clienti.

Oracle Database@Azure è un'offerta su misura che unisce la potenza delle soluzioni di database Oracle con le funzionalità cloud di prossima generazione di Azure. Attraverso questo prodotto, i clienti ottengono l'accesso alla matrice di servizi di database Oracle, arricchita con la suite completa di servizi di Azure.

Dopo l'interazione con i leader esecutivi di Oracle e Microsoft, è diventato evidente che l'impresa mira a inquadrare il database Oracle all'interno del bozzolo del framework cloud robusto, flessibile e avanzato di Azure.

Il CEO di Oracle Larry Ellison ha condiviso il suo entusiasmo per la partnership con Microsoft durante una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il CEO di Microsoft Satya Nadella. Ellison ha espresso il suo entusiasmo per l'introduzione dell'hardware e del software Oracle nei data center di Azure, affermando che l'iniziativa era simile alla "co-localizzazione" della tecnologia Oracle all'interno delle sedi di Azure.

I dettagli riguardanti le funzionalità di Oracle Database@Azure devono ancora essere sostanzialmente specificati. Tuttavia, il comunicato stampa di Oracle suggerisce che questa offerta mira a facilitare un ampio spettro di servizi di database Oracle, inclusi i servizi di database Exadata e i servizi di database autonomo.

L'annuncio di Oracle spiega che questa piattaforma aumenterà le opzioni di migrazione al cloud dei suoi clienti, semplificando al contempo l'implementazione, la gestione e l'utilizzo del database Oracle all'interno dell'orbita di Azure. Inoltre, Oracle ora gestirà i propri servizi direttamente nella rete globale di data center di Microsoft, che si estende dal Nord America all'Europa.

Il CEO di Microsoft Nadella, riconoscendo la domanda per i servizi di database Oracle da parte degli utenti dei loro servizi cloud, ha affermato che la collaborazione con Oracle è principalmente incentrata sul cliente. L'idea è quella di offrire le soluzioni preferite dai clienti, che a loro volta dovrebbero catalizzare la loro migrazione al cloud.

