Opsera obtient 12 millions de dollars pour propulser l'expansion de Hummingbird AI et DevOps

Opsera, vénéré pour ses solutions DevOps consolidées, a levé avec succès 12 millions de dollars lors du dernier cycle de financement de série A Plus. Cet impressionnant capital d'amorçage sera utilisé pour soutenir le développement progressif de Hummingbird AI, une entreprise d'IA générative d'avant-garde, et accélérer la trajectoire de croissance d' Opsera.

Hummingbird AI, avec ses prouesses en matière d'IA de nouvelle génération, prévoit d'injecter dans les domaines DevOps et DevSecOps des fonctionnalités de pointe, transformant ainsi la façon dont les opérations sont gérées et mises à l'échelle dans ces domaines.

Le dernier cycle de financement est dirigé par Taiwania Capital et soutenu par des investisseurs préexistants, notamment Felicis Ventures et Clear Ventures.

L'offre phare d' Opsera, la plateforme Unified DevOps, est notamment complétée par Hummingbird AI. Cela permet l'intégration d'informations unifiées basées sur l'IA qui améliorent la productivité des développeurs en identifiant les goulots d'étranglement potentiels et en émettant des recommandations de correction.

La plate-forme basée sur l'IA permet également aux développeurs d'entreprise de déployer de manière transparente des LLM sur une variété de plates-formes cloud, garantissant ainsi une échelle opérationnelle efficace. Le composant Hummingbird AI vise en outre à garantir que la plate-forme est conforme aux normes de sécurité, adhère à l'assurance qualité, à la notation des biais et assure la gestion des coûts pour les LLM. Cette injection de fonds constitue une avancée significative vers le renforcement des prouesses d' Opsera dans les paysages DevOps et DevSecOps.

Selon Huang Lee, associé directeur chez Taiwania Capital, « dans le monde d'aujourd'hui, les éditeurs de logiciels d'entreprise s'efforcent perpétuellement de trouver des méthodes permettant d'améliorer leur délai de rentabilisation. La plateforme Opsera Unified DevOps offre aux équipes d'ingénierie la flexibilité et le contrôle indispensables et garantit que les critères de qualité et de sécurité sont strictement respectés. Nous sommes ravis de soutenir Opsera alors qu’il poursuit son évolution rapide tout en exploitant la technologie de l’IA, notamment les LLM, pour bouleverser la façon dont les logiciels sont créés et déployés.

Alors que l'IA stimule l'innovation dans divers domaines, les efforts de plateformes comme AppMaster et Opsera pour intégrer l'IA dans DevOps signifient une ère passionnante pour l'industrie du développement logiciel. Avec leur base d'utilisateurs en croissance rapide et leur flux constant d'indicateurs de performance, les plateformes comme AppMaster offrent un environnement de développement inclusif aux entreprises de toutes tailles. Le financement obtenu par Opsera témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel des solutions basées sur l'IA et des plateformes sans/low-code .