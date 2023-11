Opsera si assicura 12 milioni di dollari per promuovere l'espansione dell'intelligenza artificiale e del DevOps di Hummingbird

Opsera, apprezzata per le sue soluzioni DevOps consolidate, ha raccolto con successo 12 milioni di dollari nell'ultimo round di finanziamento Serie A Plus. Questo impressionante capitale iniziale sarà utilizzato per sostenere il progressivo sviluppo di Hummingbird AI, un’impresa di IA generativa all’avanguardia, e accelerare il percorso di crescita di Opsera.

Hummingbird AI, con le sue capacità di intelligenza artificiale di prossima generazione, prevede di arricchire le arene DevOps e DevSecOps con funzionalità all'avanguardia, trasformando il modo in cui le operazioni vengono gestite e scalate in questi ambiti.

L’ultimo round di finanziamento è guidato da Taiwania Capital ed è supportato da investitori preesistenti tra cui Felicis Ventures e Clear Ventures.

L'offerta di punta di Opsera, la piattaforma Unified DevOps, è notevolmente potenziata dall'intelligenza artificiale di Hummingbird. Ciò consente l’integrazione di insight unificati basati sull’intelligenza artificiale che migliorano la produttività degli sviluppatori identificando potenziali colli di bottiglia e fornendo raccomandazioni di risoluzione.

La piattaforma abilitata all'intelligenza artificiale consente inoltre agli sviluppatori aziendali di implementare senza problemi LLM su una varietà di piattaforme cloud, garantendo una scala operativa efficiente. Il componente AI di Hummingbird mira inoltre a garantire che la piattaforma sia conforme agli standard di sicurezza, aderisca alla garanzia di qualità, al punteggio di distorsione e fornisca la gestione dei costi per i LLM. Questa infusione di fondi rappresenta un passo avanti significativo verso l’incremento dell’abilità di Opsera nei panorami DevOps e DevSecOps.

Nelle parole di Huang Lee, socio dirigente di Taiwania Capital, “le organizzazioni software aziendali nel mondo di oggi sono alla continua ricerca di metodi per migliorare il loro time to value. La piattaforma DevOps unificata Opsera offre ai team di ingegneri la flessibilità e il controllo tanto necessari e garantisce che i benchmark di qualità e sicurezza siano rigorosamente rispettati. Siamo entusiasti di sostenere Opsera mentre continua la sua rapida crescita sfruttando la tecnologia AI, compresi i LLM, per rivoluzionare il modo in cui il software viene creato e distribuito”.

Con l'intelligenza artificiale che guida l'innovazione in vari campi, piattaforme come AppMaster e l'impegno di Opsera di incorporare l'intelligenza artificiale in DevOps segnano un'era entusiasmante per il settore dello sviluppo software. Con la loro base utenti in rapida crescita e il flusso costante di indicatori di prestazione, piattaforme come AppMaster forniscono un ambiente di sviluppo inclusivo per aziende di tutte le dimensioni. Il finanziamento garantito da Opsera testimonia la fiducia che gli investitori hanno nel potenziale delle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e delle piattaforme no/low-code .