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Opsera выделила 12 миллионов долларов на развитие искусственного интеллекта Hummingbird и DevOps

05, окт. 2023
Opsera выделила 12 миллионов долларов на развитие искусственного интеллекта Hummingbird и DevOps

Opsera, известная своими консолидированными решениями DevOps, успешно привлекла 12 миллионов долларов США в последнем раунде финансирования серии A Plus. Этот впечатляющий стартовый капитал будет использован для поддержки прогрессивного развития Hummingbird AI, авангардного предприятия в области генеративного ИИ, а также для ускорения траектории роста Opsera.

Hummingbird AI, обладающий возможностями искусственного интеллекта следующего поколения, планирует наполнить области DevOps и DevSecOps передовыми функциями, изменяя способы управления и масштабирования операций в этих областях.

Последний раунд финансирования проводится под руководством компании Taiwania Capital и поддерживается уже существующими инвесторами, включая Felicis Ventures и Clear Ventures.

Флагманское предложение Opsera — унифицированная платформа DevOps — значительно дополнено искусственным интеллектом Hummingbird. Это позволяет интегрировать унифицированную аналитику на основе искусственного интеллекта, которая повышает производительность разработчиков за счет выявления потенциальных узких мест и выдачи рекомендаций по устранению.

Платформа с поддержкой искусственного интеллекта также позволяет корпоративным разработчикам беспрепятственно развертывать LLM на различных облачных платформах, обеспечивая эффективное масштабирование операций. Компонент Hummingbird AI также направлен на обеспечение соответствия платформы стандартам безопасности, обеспечению качества, оценке предвзятости и обеспечению управления затратами для LLM. Это вливание средств является значительным шагом на пути к повышению мастерства Opsera в сфере DevOps и DevSecOps.

По словам Хуанг Ли, управляющего партнера Taiwania Capital: «В современном мире организации, занимающиеся корпоративным программным обеспечением, постоянно ищут методы, позволяющие сократить время окупаемости инвестиций. Унифицированная платформа DevOps Opsera предлагает инженерным группам столь необходимую гибкость и контроль, а также гарантирует строгое соблюдение стандартов качества и безопасности. Мы очень рады поддержать Opsera, поскольку она продолжает быстрое масштабирование, используя технологии искусственного интеллекта, включая LLM, чтобы изменить способы создания и развертывания программного обеспечения».

Поскольку искусственный интеллект стимулирует инновации в различных областях, попытки таких платформ, как AppMaster и Opsera, внедрить искусственный интеллект в DevOps, означают захватывающую эпоху для индустрии разработки программного обеспечения. Благодаря быстро растущей базе пользователей и постоянному потоку показателей производительности такие платформы, как AppMaster , предоставляют инклюзивную среду разработки для предприятий всех масштабов. Финансирование, полученное Opsera, является свидетельством веры инвесторов в потенциал решений с поддержкой искусственного интеллекта и платформ no-code или low-code.

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