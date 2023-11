Opsera haalt 12 miljoen dollar binnen om de uitbreiding van Hummingbird AI en DevOps voort te zetten

Opsera, vereerd om zijn geconsolideerde DevOps-oplossingen, heeft met succes $12 miljoen opgehaald in de laatste Series A Plus-financieringsronde. Dit indrukwekkende startkapitaal zal worden gebruikt om de progressieve ontwikkeling van Hummingbird AI, een avant-gardistische generatieve AI-onderneming, te ondersteunen en het groeitraject van Opsera te versnellen.

Hummingbird AI, met zijn AI-vaardigheid van de volgende generatie, is van plan de DevOps- en DevSecOps-arena's te voorzien van geavanceerde functies, waardoor de manier waarop operaties in deze domeinen worden beheerd en geschaald, wordt getransformeerd.

De laatste financieringsronde wordt aangestuurd door Taiwania Capital en wordt ondersteund door reeds bestaande investeerders, waaronder Felicis Ventures en Clear Ventures.

Het vlaggenschipaanbod van Opsera, het Unified DevOps Platform, wordt met name uitgebreid met Hummingbird AI. Dit maakt de integratie mogelijk van AI-gestuurde uniforme inzichten die de productiviteit van ontwikkelaars verbeteren door potentiële knelpunten te identificeren en herstelaanbevelingen te doen.

Het AI-compatibele platform stelt bedrijfsontwikkelaars ook in staat om LLM’s naadloos in te zetten op verschillende cloudplatforms, waardoor een efficiënte operationele schaal wordt gegarandeerd. De Hummingbird AI-component is er verder op gericht om ervoor te zorgen dat het platform voldoet aan de beveiligingsnormen, zich houdt aan kwaliteitsborging, bias-scores en kostenbeheer biedt voor LLM's. Deze fondsinjectie is een belangrijke stap in de richting van het vergroten van de bekwaamheid van Opsera in het DevOps- en DevSecOps-landschap.

In de woorden van Huang Lee, managing partner bij Taiwania Capital: “Enterprise softwareorganisaties in de wereld van vandaag streven voortdurend naar methoden om hun time-to-value te verbeteren. Het Opsera Unified DevOps Platform biedt technische teams de broodnodige flexibiliteit en controle en zorgt ervoor dat kwaliteits- en beveiligingsbenchmarks strikt worden nageleefd. We zijn blij dat we Opsera kunnen steunen bij het voortzetten van de snelle schaalvergroting, terwijl we gebruik maken van AI-technologie, waaronder LLM’s, om de manier waarop software wordt gemaakt en ingezet te ontwrichten.”

Nu AI innovatie op verschillende gebieden stimuleert, luiden de inspanningen van platforms als AppMaster en Opsera om AI in DevOps te integreren een spannend tijdperk in voor de softwareontwikkelingsindustrie. Met hun snelgroeiende gebruikersbestand en constante stroom prestatie-indicatoren bieden platforms zoals AppMaster een inclusieve ontwikkelomgeving voor bedrijven van elke omvang. De door Opsera veiliggestelde financiering is een bewijs van het vertrouwen dat investeerders hebben in het potentieel van AI-oplossingen en no/low-code platforms .