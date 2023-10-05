🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Opsera, Hummingbird Yapay Zekası ve DevOps'un Genişletilmesi İçin 12 Milyon Dolar Sağladı

Eki 05, 2023
Opsera, Hummingbird Yapay Zekası ve DevOps'un Genişletilmesi İçin 12 Milyon Dolar Sağladı

Konsolide DevOps çözümleriyle saygı duyulan Opsera, en son Series A Plus finansman turunda başarıyla 12 milyon dolar topladı. Bu etkileyici başlangıç ​​sermayesi, avangard, üretken bir yapay zeka girişimi olan Hummingbird AI'nin ilerici gelişimini desteklemek ve Opsera büyüme yörüngesini hızlandırmak için kullanılacak.

Hummingbird AI, yeni nesil yapay zeka becerisiyle DevOps ve DevSecOps alanlarını son teknoloji özelliklerle donatarak bu alanlardaki operasyonların yönetilme ve ölçeklendirilme şeklini dönüştürmeyi planlıyor.

En son finansman turu Taiwania Capital tarafından yönetiliyor ve Felicis Ventures ve Clear Ventures gibi önceden var olan yatırımcılar tarafından destekleniyor.

Opsera amiral gemisi teklifi Birleşik DevOps Platformu, özellikle Hummingbird AI tarafından zenginleştirilmiştir. Bu, potansiyel darboğazları tespit ederek ve iyileştirme önerileri sunarak geliştirici üretkenliğini artıran yapay zeka destekli birleştirilmiş içgörülerin entegrasyonuna olanak tanır.

Yapay zeka destekli platform aynı zamanda kurumsal geliştiricilerin LLM'leri çeşitli bulut platformlarında sorunsuz bir şekilde dağıtmalarına olanak tanıyarak verimli bir operasyonel ölçek sağlar. Hummingbird AI bileşeni ayrıca platformun güvenlik standartlarıyla uyumlu olmasını, kalite güvencesine, önyargı puanlamasına bağlı kalmasını ve LLM'ler için maliyet yönetimi sağlamasını sağlamayı amaçlıyor. Bu fon aktarımı, Opsera DevOps ve DevSecOps alanlarındaki becerisini artırmaya yönelik önemli bir adımdır.

Taiwania Capital'in yönetici ortağı Huang Lee'nin sözleriyle, “Günümüzün dünyasındaki kurumsal yazılım kuruluşları, sürekli olarak değer elde etme sürelerini iyileştirecek yöntemler için çabalıyorlar. Opsera Birleşik DevOps Platformu, mühendislik ekiplerine çok ihtiyaç duyulan esnekliği ve kontrolü sunar ve kalite ve güvenlik kriterlerine sıkı sıkıya uyulmasını sağlar. Yazılımın oluşturulma ve dağıtılma şeklini bozmak için Yüksek Lisanslar da dahil olmak üzere AI teknolojisinden yararlanırken hızlı ölçeklendirmeye devam eden Opsera desteklemekten heyecan duyuyoruz."

Yapay zekanın çeşitli alanlarda inovasyona yön vermesiyle birlikte, AppMaster ve Opsera gibi platformların yapay zekayı DevOps'a dahil etme çabaları, yazılım geliştirme sektörü için heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Hızla büyüyen kullanıcı tabanı ve sürekli performans göstergeleri akışıyla AppMaster gibi platformlar, her ölçekteki işletme için kapsayıcı bir geliştirme ortamı sağlar. Opsera tarafından sağlanan finansman, yatırımcıların yapay zeka destekli çözümlerin ve kodsuz/düşük kodlu platformların potansiyeline olan inancının bir kanıtıdır.

İlgili Mesajlar

JetBrains, Kotlin 1.9.20'yi Tanıtıyor: Yeni Nesil K2 Derleyicisinin Beta Sürümünü Başlatıyor
date Kas 03, 2023
JetBrains, Kotlin 1.9.20'yi Tanıtıyor: Yeni Nesil K2 Derleyicisinin Beta Sürümünü Başlatıyor
Yazılım geliştirmeyi hızlandıran JetBrains, etkili Kotlin dilinin 1.9.20 sürümünü kullanıma sunuyor.
Software Development Website
Uno Platform 5.0 Tanıtılıyor: Yeni Geliştirmelerle Beş Kat Verimliliği Hedefleme
date Kas 03, 2023
Uno Platform 5.0 Tanıtılıyor: Yeni Geliştirmelerle Beş Kat Verimliliği Hedefleme
Açık kaynaklı Uno Platform'un en son sürümü 5.0, bir dizi yeni özellikle birlikte yayına giriyor ve üretkenliğin beş kata kadar artırılmasını vaat ediyor.
Open Source Software Development
SmartBear, Güncellenmiş BugSnag'i, Geliştirici API Portalını ve Geliştirilmiş Zephyr Squad Bulutunu Tanıtıyor
date Kas 03, 2023
SmartBear, Güncellenmiş BugSnag'i, Geliştirici API Portalını ve Geliştirilmiş Zephyr Squad Bulutunu Tanıtıyor
SmartBear, ürün portföyünü genişletmeye yönelik yakın zamanda attığı bir adımla BugSnag, SwaggerHub Portal ve Zephyr Squad Cloud dahil olmak üzere üç ürününü güncelledi.
Software Development Updates
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin