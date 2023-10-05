Opsera, Hummingbird Yapay Zekası ve DevOps'un Genişletilmesi İçin 12 Milyon Dolar Sağladı

Konsolide DevOps çözümleriyle saygı duyulan Opsera, en son Series A Plus finansman turunda başarıyla 12 milyon dolar topladı. Bu etkileyici başlangıç ​​sermayesi, avangard, üretken bir yapay zeka girişimi olan Hummingbird AI'nin ilerici gelişimini desteklemek ve Opsera büyüme yörüngesini hızlandırmak için kullanılacak.

Hummingbird AI, yeni nesil yapay zeka becerisiyle DevOps ve DevSecOps alanlarını son teknoloji özelliklerle donatarak bu alanlardaki operasyonların yönetilme ve ölçeklendirilme şeklini dönüştürmeyi planlıyor.

En son finansman turu Taiwania Capital tarafından yönetiliyor ve Felicis Ventures ve Clear Ventures gibi önceden var olan yatırımcılar tarafından destekleniyor.

Opsera amiral gemisi teklifi Birleşik DevOps Platformu, özellikle Hummingbird AI tarafından zenginleştirilmiştir. Bu, potansiyel darboğazları tespit ederek ve iyileştirme önerileri sunarak geliştirici üretkenliğini artıran yapay zeka destekli birleştirilmiş içgörülerin entegrasyonuna olanak tanır.

Yapay zeka destekli platform aynı zamanda kurumsal geliştiricilerin LLM'leri çeşitli bulut platformlarında sorunsuz bir şekilde dağıtmalarına olanak tanıyarak verimli bir operasyonel ölçek sağlar. Hummingbird AI bileşeni ayrıca platformun güvenlik standartlarıyla uyumlu olmasını, kalite güvencesine, önyargı puanlamasına bağlı kalmasını ve LLM'ler için maliyet yönetimi sağlamasını sağlamayı amaçlıyor. Bu fon aktarımı, Opsera DevOps ve DevSecOps alanlarındaki becerisini artırmaya yönelik önemli bir adımdır.

Taiwania Capital'in yönetici ortağı Huang Lee'nin sözleriyle, “Günümüzün dünyasındaki kurumsal yazılım kuruluşları, sürekli olarak değer elde etme sürelerini iyileştirecek yöntemler için çabalıyorlar. Opsera Birleşik DevOps Platformu, mühendislik ekiplerine çok ihtiyaç duyulan esnekliği ve kontrolü sunar ve kalite ve güvenlik kriterlerine sıkı sıkıya uyulmasını sağlar. Yazılımın oluşturulma ve dağıtılma şeklini bozmak için Yüksek Lisanslar da dahil olmak üzere AI teknolojisinden yararlanırken hızlı ölçeklendirmeye devam eden Opsera desteklemekten heyecan duyuyoruz."

Yapay zekanın çeşitli alanlarda inovasyona yön vermesiyle birlikte, AppMaster ve Opsera gibi platformların yapay zekayı DevOps'a dahil etme çabaları, yazılım geliştirme sektörü için heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Hızla büyüyen kullanıcı tabanı ve sürekli performans göstergeleri akışıyla AppMaster gibi platformlar, her ölçekteki işletme için kapsayıcı bir geliştirme ortamı sağlar. Opsera tarafından sağlanan finansman, yatırımcıların yapay zeka destekli çözümlerin ve kodsuz/düşük kodlu platformların potansiyeline olan inancının bir kanıtıdır.