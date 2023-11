Opsera garante US$ 12 milhões para impulsionar a expansão da Hummingbird AI e DevOps

Opsera, reverenciada por suas soluções consolidadas de DevOps, levantou com sucesso US$ 12 milhões na última rodada de financiamento da Série A Plus. Este impressionante capital inicial será utilizado para reforçar o desenvolvimento progressivo da Hummingbird AI, um empreendimento de IA generativo de vanguarda, e acelerar a trajetória de crescimento da Opsera.

A Hummingbird AI, com suas proezas de IA de próxima geração, planeja infundir as arenas DevOps e DevSecOps com recursos de ponta, transformando a forma como as operações são gerenciadas e dimensionadas nesses domínios.

A última rodada de financiamento é dirigida pela Taiwania Capital e apoiada por investidores pré-existentes, incluindo Felicis Ventures e Clear Ventures.

A principal oferta da Opsera, a Plataforma Unificada DevOps, é notavelmente aumentada pela Hummingbird AI. Isso permite a integração de insights unificados orientados por IA que melhoram a produtividade do desenvolvedor, identificando possíveis gargalos e emitindo recomendações de correção.

A plataforma habilitada para IA também capacita os desenvolvedores empresariais a implantar LLMs de maneira transparente em uma variedade de plataformas de nuvem, garantindo uma escala operacional eficiente. O componente Hummingbird AI visa ainda garantir que a plataforma esteja em conformidade com os padrões de segurança, cumpra a garantia de qualidade, pontuação tendenciosa e forneça gerenciamento de custos para LLMs. Esta infusão de fundos é um avanço significativo no sentido de aumentar a capacidade da Opsera nos cenários DevOps e DevSecOps.

Nas palavras de Huang Lee, sócio-gerente da Taiwania Capital, “As organizações de software empresarial no mundo de hoje estão continuamente se esforçando por métodos que melhorem seu tempo até a obtenção de valor. A plataforma Opsera Unified DevOps oferece às equipes de engenharia a flexibilidade e o controle necessários e garante que os padrões de qualidade e segurança sejam rigorosamente respeitados. Estamos entusiasmados em apoiar Opsera à medida que ela continua seu rápido crescimento enquanto aproveita a tecnologia de IA, incluindo LLMs, para interromper a forma como o software é criado e implantado.”

Com a IA impulsionando a inovação em vários campos, o esforço de plataformas como AppMaster e Opsera para incorporar IA em DevOps significa uma era emocionante para a indústria de desenvolvimento de software. Com sua base de usuários em rápido crescimento e fluxo constante de indicadores de desempenho, plataformas como o AppMaster fornecem um ambiente de desenvolvimento inclusivo para empresas de todas as escalas. O financiamento garantido pela Opsera é uma prova da fé que os investidores têm no potencial das soluções habilitadas para IA e das plataformas sem/baixo código .