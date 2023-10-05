🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

تحصل Opsera على 12 مليون دولار أمريكي لدفع توسيع Hummingbird AI وDevOps

Oct 05, 2023
تحصل Opsera على 12 مليون دولار أمريكي لدفع توسيع Hummingbird AI وDevOps

نجحت Opsera ، المشهورة بحلول DevOps الموحدة، في جمع 12 مليون دولار أمريكي في أحدث جولة تمويل من السلسلة A Plus. سيتم استخدام رأس المال الأولي المثير للإعجاب هذا لدعم التطوير التدريجي لـ Hummingbird AI، وهو مشروع ذكاء اصطناعي توليدي رائد، وتسريع مسار نمو Opsera.

تخطط Hummingbird AI، مع براعة الجيل التالي في الذكاء الاصطناعي، لتزويد ساحات DevOps وDevSecOps بميزات متطورة، مما يؤدي إلى تحويل كيفية إدارة العمليات وتوسيع نطاقها في هذه المجالات.

يتم توجيه جولة التمويل الأخيرة من قبل شركة تايوانيا كابيتال ويدعمها مستثمرون موجودون مسبقًا بما في ذلك Felicis Ventures وClear Ventures.

تم تعزيز العرض الرئيسي لشركة Opsera ، وهو Unified DevOps Platform، بشكل ملحوظ بواسطة Hummingbird AI. يسمح ذلك بدمج الرؤى الموحدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين إنتاجية المطورين من خلال تحديد الاختناقات المحتملة وإصدار توصيات العلاج.

تعمل المنصة المدعمة بالذكاء الاصطناعي أيضًا على تمكين مطوري المؤسسات من نشر LLMs بسلاسة عبر مجموعة متنوعة من المنصات السحابية، مما يضمن نطاق تشغيلي فعال. ويهدف مكون Hummingbird AI أيضًا إلى ضمان امتثال النظام الأساسي لمعايير الأمان، والالتزام بضمان الجودة، وتسجيل التحيز، وتوفير إدارة التكاليف لحاملي شهادة الماجستير في القانون. يعد ضخ الأموال هذا خطوة مهمة نحو تعزيز براعة Opsera في مجالي DevOps وDevSecOps.

وعلى حد تعبير هوانغ لي، الشريك الإداري في شركة تايوانيا كابيتال، "تسعى مؤسسات برمجيات المؤسسات في عالم اليوم دائمًا إلى إيجاد طرق لتحسين وقتها لتحقيق القيمة. توفر منصة Opsera Unified DevOps للفرق الهندسية المرونة والتحكم التي تشتد الحاجة إليها وتضمن الالتزام الصارم بمعايير الجودة والأمان. يسعدنا أن ندعم Opsera بينما تواصل توسعها السريع مع تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما في ذلك LLMs، لتعطيل كيفية إنشاء البرامج ونشرها.

مع الذكاء الاصطناعي الذي يقود الابتكار في مختلف المجالات، فإن جهود منصات مثل AppMaster و Opsera لدمج الذكاء الاصطناعي في DevOps تشير إلى حقبة مثيرة لصناعة تطوير البرمجيات. بفضل قاعدة المستخدمين سريعة النمو والتدفق المستمر لمؤشرات الأداء، توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster بيئة تطوير شاملة للشركات على جميع المستويات. يعد التمويل الذي حصلت عليه Opsera بمثابة شهادة على ثقة المستثمرين بإمكانيات الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة .

المنشورات ذات الصلة

JetBrains تكشف النقاب عن Kotlin 1.9.20: الإعلان عن مترجم K2 من الجيل التالي في الإصدار التجريبي
date Nov 03, 2023
JetBrains تكشف النقاب عن Kotlin 1.9.20: الإعلان عن مترجم K2 من الجيل التالي في الإصدار التجريبي
من أجل تسريع تطوير البرامج، تطرح JetBrains الإصدار 1.9.20 من لغة Kotlin المؤثرة.
Software Development Website
الكشف عن Uno Platform 5.0: استهداف إنتاجية مضاعفة بتحسينات جديدة
date Nov 03, 2023
الكشف عن Uno Platform 5.0: استهداف إنتاجية مضاعفة بتحسينات جديدة
يتم إطلاق الإصدار 5.0 الأحدث من منصة Uno Platform مفتوحة المصدر مع مجموعة من الميزات الجديدة، مما يَعِد بإنتاجية مضخمة تصل إلى خمس مرات.
Open Source Software Development
تقدم SmartBear تحديث BugSnag وبوابة واجهة برمجة تطبيقات المطورين وسحابة Zephyr Squad المحسنة
date Nov 03, 2023
تقدم SmartBear تحديث BugSnag وبوابة واجهة برمجة تطبيقات المطورين وسحابة Zephyr Squad المحسنة
في خطوة حديثة نحو تعزيز مجموعة منتجاتها، قامت SmartBear بتحديث ثلاثة من منتجاتها، بما في ذلك BugSnag وSwaggerHub Portal وZephyr Squad Cloud.
Software Development Updates
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة