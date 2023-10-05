Opsera 获得 1200 万美元资金以推动 Hummingbird AI 和 DevOps 扩张

Opsera因其综合 DevOps 解决方案而备受推崇，在最新的 A Plus 轮融资中成功筹集了 1200 万美元。这笔令人印象深刻的种子资金将用于支持前卫的生成式人工智能企业 Hummingbird AI 的逐步发展，并加快Opsera的增长轨迹。

Hummingbird AI 凭借其下一代 AI 能力，计划为 DevOps 和 DevSecOps 领域注入尖端功能，改变这些领域的运营管理和扩展方式。

最新一轮融资由Taiwania Capital 领投，并得到 Felicis Ventures 和 Clear Ventures 等现有投资者的支持。

Opsera的旗舰产品统一 DevOps 平台通过 Hummingbird AI 得到了显着增强。这允许集成人工智能驱动的统一见解，通过识别潜在瓶颈并发布补救建议来提高开发人员的生产力。

支持人工智能的平台还使企业开发人员能够跨各种云平台无缝部署法学硕士，确保高效的运营规模。蜂鸟人工智能组件进一步旨在确保该平台符合安全标准，遵守质量保证、偏见评分，并为法学硕士提供成本管理。此次资金注入是Opsera在 DevOps 和 DevSecOps 领域的实力迈出的重要一步。

用台湾资本管理合伙人黄李的话来说，“当今世界的企业软件组织一直在努力寻找缩短价值实现时间的方法。 Opsera统一 DevOps 平台为工程团队提供了急需的灵活性和控制力，并确保严格遵守质量和安全基准。我们很高兴能够支持Opsera ，因为它继续快速扩展，同时利用包括法学硕士在内的人工智能技术来颠覆软件的创建和部署方式。”

随着人工智能推动各个领域的创新， AppMaster和Opsera等平台将人工智能融入 DevOps 的努力标志着软件开发行业进入了一个激动人心的时代。凭借快速增长的用户群和源源不断的绩效指标， AppMaster等平台为各种规模的企业提供了包容性的开发环境。 Opsera获得的资金证明了投资者对人工智能解决方案和无/低代码平台潜力的信心。