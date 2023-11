Opsera sichert sich 12 Millionen US-Dollar, um die KI- und DevOps-Erweiterung von Hummingbird voranzutreiben

Opsera, bekannt für seine konsolidierten DevOps-Lösungen, hat in der jüngsten Series-A-Plus-Finanzierungsrunde erfolgreich 12 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dieses beeindruckende Startkapital wird verwendet, um die fortschreitende Entwicklung von Hummingbird AI, einem avantgardistischen generativen KI-Unternehmen, voranzutreiben und den Wachstumskurs von Opsera zu beschleunigen.

Hummingbird AI plant mit seinen KI-Fähigkeiten der nächsten Generation, die Bereiche DevOps und DevSecOps mit modernsten Funktionen auszustatten und die Art und Weise, wie Abläufe in diesen Bereichen verwaltet und skaliert werden, zu verändern.

Die jüngste Finanzierungsrunde wird von Taiwania Capital gesteuert und von bereits bestehenden Investoren wie Felicis Ventures und Clear Ventures unterstützt.

Das Flaggschiffangebot von Opsera, die Unified DevOps Platform, wird durch Hummingbird AI erheblich erweitert. Dies ermöglicht die Integration von KI-gesteuerten einheitlichen Erkenntnissen, die die Entwicklerproduktivität steigern, indem potenzielle Engpässe identifiziert und Korrekturempfehlungen ausgegeben werden.

Die KI-gestützte Plattform ermöglicht es Unternehmensentwicklern außerdem, LLMs nahtlos auf einer Vielzahl von Cloud-Plattformen bereitzustellen und so eine effiziente betriebliche Skalierung sicherzustellen. Die Hummingbird-KI-Komponente soll außerdem sicherstellen, dass die Plattform den Sicherheitsstandards entspricht, Qualitätssicherung und Bias-Scoring einhält und Kostenmanagement für LLMs bietet. Diese Mittelzuführung ist ein bedeutender Schritt zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Opsera in den Bereichen DevOps und DevSecOps.

Mit den Worten von Huang Lee, geschäftsführender Gesellschafter bei Taiwania Capital: „Unternehmenssoftware-Unternehmen in der heutigen Welt sind ständig auf der Suche nach Methoden, um ihre Time-to-Value zu verbessern.“ Die Opsera Unified DevOps Platform bietet Entwicklungsteams die dringend benötigte Flexibilität und Kontrolle und stellt sicher, dass Qualitäts- und Sicherheitsmaßstäbe strikt eingehalten werden. Wir freuen uns, Opsera dabei zu unterstützen, dass das Unternehmen seine schnelle Skalierung fortsetzt und gleichzeitig KI-Technologie, einschließlich LLMs, nutzt, um die Art und Weise, wie Software erstellt und bereitgestellt wird, zu revolutionieren.“

Da KI Innovationen in verschiedenen Bereichen vorantreibt, bedeuten die Bemühungen von Plattformen wie AppMaster und Opsera, KI in DevOps zu integrieren, eine aufregende Ära für die Softwareentwicklungsbranche. Mit ihrer schnell wachsenden Benutzerbasis und einem konstanten Strom an Leistungsindikatoren bieten Plattformen wie AppMaster eine integrative Entwicklungsumgebung für Unternehmen jeder Größe. Die von Opsera gesicherte Finanzierung ist ein Beweis für das Vertrauen der Investoren in das Potenzial von KI-gestützten Lösungen und No/Low-Code-Plattformen .