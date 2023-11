Opsera zabezpiecza 12 mln dolarów na rozwój sztucznej inteligencji i DevOps Hummingbird

Opsera, znana ze swoich skonsolidowanych rozwiązań DevOps, z powodzeniem zebrała 12 milionów dolarów w ostatniej rundzie finansowania Series A Plus. Ten imponujący kapitał zalążkowy zostanie wykorzystany do stopniowego rozwoju Hummingbird AI, awangardowego przedsięwzięcia generatywnej sztucznej inteligencji, a także do przyspieszenia trajektorii wzrostu Opsera.

Hummingbird AI, dzięki swoim możliwościom AI nowej generacji, planuje wyposażyć areny DevOps i DevSecOps w najnowocześniejsze funkcje, zmieniając sposób zarządzania i skalowania operacji w tych domenach.

Najnowsza runda finansowania jest prowadzona przez Taiwania Capital i wspierana przez istniejących inwestorów, w tym Felicis Ventures i Clear Ventures.

Flagowa oferta Opsera, platforma Unified DevOps, jest w szczególności wzbogacona o sztuczną inteligencję Hummingbird. Umożliwia to integrację ujednoliconych analiz opartych na sztucznej inteligencji, które zwiększają produktywność programistów poprzez identyfikację potencjalnych wąskich gardeł i wydawanie zaleceń dotyczących środków zaradczych.

Platforma obsługująca sztuczną inteligencję umożliwia także programistom w przedsiębiorstwach bezproblemowe wdrażanie LLM na różnych platformach chmurowych, zapewniając wydajną skalę operacyjną. Komponent Hummingbird AI ma ponadto na celu zapewnienie zgodności platformy ze standardami bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad zapewniania jakości, punktacji stronniczości i zapewnia zarządzanie kosztami dla LLM. Ten zastrzyk funduszy stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia wydajności Opsera w środowiskach DevOps i DevSecOps.

Według słów Huanga Lee, partnera zarządzającego w Taiwania Capital: „Organizacje zajmujące się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw w dzisiejszym świecie nieustannie poszukują metod skrócenia czasu osiągania korzyści. Platforma Opsera Unified DevOps zapewnia zespołom inżynierskim bardzo potrzebną elastyczność i kontrolę oraz zapewnia ścisłe przestrzeganie standardów jakości i bezpieczeństwa. Cieszymy się, że możemy wesprzeć Opsera w jej dalszym szybkim skalowaniu, wykorzystując technologię sztucznej inteligencji, w tym LLM, do zakłócania sposobu tworzenia i wdrażania oprogramowania”.

Ponieważ sztuczna inteligencja napędza innowacje w różnych dziedzinach, wysiłki platform takich jak AppMaster i Opsera mające na celu włączenie sztucznej inteligencji do DevOps oznaczają ekscytującą erę dla branży tworzenia oprogramowania. Dzięki szybko rosnącej bazie użytkowników i stałemu strumieniowi wskaźników wydajności platformy takie jak AppMaster zapewniają integracyjne środowisko programistyczne dla firm każdej skali. Finansowanie zabezpieczone przez Opsera jest świadectwem wiary inwestorów w potencjał rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz platform bez kodu/o niskim kodzie .