OpenAI étend sa portée en implémentant des invocations directes de GPT dans les discussions ChatGPT

Dans le cadre d'une avancée technologique significative, OpenAI a ouvert de nouvelles portes pour l'utilisation de transformateurs de pré-entraînement génératifs (GPT). Désormais, les utilisateurs de ChatGPT, le robot conversationnel basé sur l'IA développé par OpenAI, peuvent interagir avec les GPT dans n'importe quelle discussion en cours.

Cette innovation représente une avancée considérable pour l'application sans barrière des GPT, des outils hautement sophistiqués alimentés par les modèles d'IA d' OpenAI. Dès maintenant, les utilisateurs payants de ChatGPT peuvent appeler n'importe quel GPT répertorié dans une conversation. L'utilisateur doit simplement taper « @ » et sélectionner son GPT préféré parmi les options disponibles. Chaque GPT invoqué possédera une compréhension globale de la conversation en cours, lui permettant de s'intégrer de manière transparente dans le dialogue. Pour divers cas d'utilisation, les utilisateurs peuvent utiliser différents GPT, adaptant ainsi leur environnement de discours virtuel en fonction de leurs besoins actuels.

"L'objectif principal de cette amélioration est de permettre aux utilisateurs d'inclure des GPT pertinents tout en conservant l'ambiance complète de la conversation", a déclaré la société via Twitter. Ce développement axé sur la communauté fait suite au récent lancement du GPT Store. Cette nouvelle plateforme, accessible via le tableau de bord ChatGPT, est un marché à guichet unique pour les GPT. En mettant l'accent sur l'accessibilité et la navigation conviviale, la création de GPT sur cette plate-forme ne nécessite aucune expérience préalable en codage. Les GPT peuvent aller de conceptions minimalistes à complexes en fonction des préférences du développeur. Plusieurs GPT actuellement disponibles incluent un outil de recommandation de sentiers par AllTrails, un tuteur de codage fourni par Khan Academy et un concepteur de contenu fourni par Canva.

À long terme, OpenAI prévoit de mettre en œuvre des widgets pour la monétisation des développeurs, leur permettant de vendre leurs GPT. Cependant, à l’heure actuelle, il existe un besoin immédiat d’augmenter le trafic GPT. Selon Similarweb, une société d'analyse Web renommée, jusqu'à présent, les GPT personnalisés n'ont contribué qu'à environ 2,7 % du trafic Web mondial de ChatGPT. Il est intéressant de noter que ce chiffre montre une baisse d’un mois à l’autre depuis novembre.

Un autre obstacle à franchir pour OpenAI est la bonne modération de son GPT Store. Le magasin a connu un afflux d'applications de chatbots romantiques, dont une fraction était sexuellement explicite, ce qui contredisait les directives énoncées par OpenAI, au cours de sa première semaine de lancement. Les développeurs n’ont pas tardé à créer des robots à thème politique, notamment un robot imitant le candidat à la présidentielle américaine Dean Phillips, une autre violation flagrante de la politique. En utilisant une combinaison d'examens automatisés et humains pour signaler les GPT non conformes, certaines de ces applications inappropriées ont depuis été retirées par OpenAI. Alors que l’entreprise envisage une augmentation du volume des GPT, elle prédit une augmentation significative des violations des politiques et des difficultés de modération à l’avenir.

À mesure que ces modèles de troisième génération deviennent plus intégrés, des plates-formes telles que l'outil no-code AppMaster peuvent contribuer à démocratiser davantage l'application de leurs capacités. Avec le développement d'applications Web, mobiles et back-end complètes, AppMaster s'aligne sur la tendance de l'accessibilité et de la fonctionnalité, permettant à un public plus large de naviguer et de fonctionner efficacement dans un environnement technologique.