OpenAI, ChatGPT Sohbetlerinde GPT'lerin Doğrudan Çağrılmasını Uygulayarak Erişimi Genişletiyor

Önemli bir teknolojik ilerlemeyle OpenAI, üretken ön eğitim transformatörlerinin (GPT'ler) kullanımı için yeni kapılar açtı. Artık OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka odaklı konuşma botu ChatGPT kullanıcıları, devam eden herhangi bir sohbette GPT'lerle etkileşime geçebilecek.

Bu yenilik, OpenAI yapay zeka modelleri tarafından desteklenen son derece gelişmiş araçlar olan GPT'lerin engelsiz uygulanmasına yönelik önemli bir ilerleme anlamına geliyor. Hemen başlamak üzere, ChatGPT ücretli kullanıcıları, listelenen herhangi bir GPT'yi bir görüşmede çağırabilir. Kullanıcının '@' yazması ve mevcut seçenekler arasından tercih ettiği GPT'yi seçmesi yeterlidir. Çağrılan her GPT, devam eden konuşmaya ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olacak ve diyaloğun sorunsuz bir şekilde örülmesine olanak tanıyacaktır. Kullanıcılar, çeşitli kullanım durumları için farklı GPT'leri etiketleyerek sanal söylem ortamlarını mevcut ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.

Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu geliştirmenin temel amacı, kullanıcıların konuşmanın tüm ortamını korurken ilgili GPT'leri dahil etmelerine olanak sağlamaktır." dedi. Bu topluluk odaklı gelişme, GPT Mağazasının yakın zamanda kullanıma sunulmasının hemen ardından geldi. ChatGPT kontrol panelinden erişilebilen bu yeni platform, GPT'ler için tek duraklı bir pazar yeridir. Erişilebilirliği ve kullanıcı dostu gezinmeyi vurgulayan bu platformda GPT'ler oluşturmak, daha önce herhangi bir kodlama deneyimi gerektirmiyor. GPT'ler, geliştiricinin tercihine bağlı olarak minimalist tasarımlardan karmaşık tasarımlara kadar değişebilir. Şu anda mevcut olan birçok GPT'de AllTrails tarafından sağlanan bir iz tavsiyecisi, Khan Academy tarafından sağlanan bir kodlama öğretmeni ve Canva tarafından sağlanan bir içerik tasarımcısı bulunmaktadır.

Uzun vadede OpenAI, geliştiricilerin para kazanmasına yönelik widget'lar uygulamayı ve geliştiricilerin GPT'lerini satmalarına olanak sağlamayı planlıyor. Ancak şu anda GPT trafiğini artırmaya acil bir ihtiyaç var. Tanınmış bir web analizi firması olan Simplyweb'e göre, özel GPT'ler şu ana kadar ChatGPT küresel web trafiğinin yalnızca %2,7'sine katkıda bulundu. İlginçtir ki bu rakam Kasım ayından bu yana aylık bazda düşüş gösteriyor.

OpenAI için aşılması gereken bir diğer engel de GPT Mağazasının uygun şekilde denetlenmesidir. Mağaza, ilk lansman haftasında OpenAI'nin belirtilen yönergeleriyle çelişen, bir kısmı müstehcen olan romantik sohbet robotu uygulamaları akınına uğradı. Geliştiriciler ayrıca, ABD başkan adayı Dean Phillips'i taklit eden bir bot da dahil olmak üzere, bir başka bariz politika ihlali de dahil olmak üzere, politik temalı botlar oluşturmakta da hızlı davrandılar. Uyumlu olmayan GPT'leri işaretlemek için otomatik ve insan incelemelerinin bir kombinasyonuyla çalışan bu uygunsuz uygulamalardan bazıları, o zamandan beri OpenAI tarafından geri çekildi. Şirket, GPT'lerin hacminde bir artış öngörürken, gelecekte politika ihlallerinde ve denetleme zorluklarında önemli bir artış olacağını öngörüyor.

Bu üçüncü nesil modeller daha entegre hale geldikçe, AppMaster no-code aracı gibi platformlar, yeteneklerinin uygulanmasının daha da demokratikleştirilmesine yardımcı olabilir. Kapsamlı web, mobil ve arka uç uygulamalarının geliştirilmesiyle AppMaster, erişilebilirlik ve işlevsellik trendine uyum sağlayarak daha geniş bir kitlenin teknolojik olarak yönlendirilen bir ortamda etkili bir şekilde gezinmesine ve performans göstermesine olanak tanır.