تقوم OpenAI بتوسيع نطاق الوصول من خلال تنفيذ الاستدعاءات المباشرة لـ GPTs في محادثات ChatGPT

في تقدم تكنولوجي كبير، فتحت OpenAI أبوابًا جديدة لاستخدام محولات ما قبل التدريب التوليدية (GPTs). من الآن فصاعدًا، يمكن لمستخدمي ChatGPT ، وهو روبوت المحادثة المعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي طورته OpenAI ، التفاعل مع GPTs في أي محادثة مستمرة.

يمثل هذا الابتكار دفعة كبيرة لتطبيق GPTs بدون عوائق، وهي أدوات متطورة للغاية مدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI. بدءًا من الفور، يمكن لمستخدمي ChatGPT المدفوعين استدعاء أي GPT مدرج في المحادثة. يتعين على المستخدم ببساطة كتابة "@" وتحديد GPT المفضل لديه من الخيارات المتاحة. سيمتلك كل GPT الذي تم استدعاؤه فهمًا شاملاً للمحادثة الجارية، مما يمكنه من الاندماج في الحوار بسلاسة. بالنسبة لحالات الاستخدام المتنوعة، يمكن للمستخدمين وضع علامات على GPTs مختلفة، وتخصيص بيئة الخطاب الافتراضية الخاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم الحالية.

وذكرت الشركة عبر تويتر: "الهدف الأساسي من هذا التحسين هو السماح للمستخدمين بتضمين GPTs ذات الصلة مع الحفاظ على الأجواء الكاملة للمحادثة". يأتي هذا التطوير الذي يركز على المجتمع في أعقاب الإطلاق الأخير لمتجر GPT Store. هذه المنصة الجديدة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال لوحة معلومات ChatGPT ، هي سوق شامل لـ GPTs. ومن خلال التأكيد على إمكانية الوصول والتنقل السهل الاستخدام، فإن بناء GPTs على هذه المنصة لا يتطلب أي خبرة سابقة في البرمجة. يمكن أن تتراوح GPTs من التصميمات البسيطة إلى التصميمات المعقدة بناءً على تفضيلات المطور. تشتمل العديد من GPTs المتاحة حاليًا على توصية للمسار من AllTrails، ومعلم برمجة مقدم من Khan Academy، ومصمم محتوى مقدم من Canva.

على المدى الطويل، تخطط OpenAI لتنفيذ أدوات لتحقيق الدخل للمطورين، مما يسمح لهم ببيع GPTs الخاصة بهم. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، هناك حاجة فورية لزيادة حركة مرور GPT. وفقًا لشركة Sameweb، وهي شركة مشهورة لتحليل الويب، ساهمت GPTs المخصصة حتى الآن في حوالي 2.7% فقط من حركة مرور الويب العالمية لـ ChatGPT. ومن المثير للاهتمام أن هذا الرقم يظهر انخفاضًا على أساس شهري منذ نوفمبر.

هناك عقبة أخرى يجب تجاوزها بالنسبة لـ OpenAI وهي الإشراف المناسب على متجر GPT الخاص بها. شهد المتجر تدفقًا لتطبيقات الدردشة الرومانسية، مع جزء منها صريح جنسيًا، وهو ما يتعارض مع إرشادات OpenAI المعلنة، خلال أسبوع إطلاقه الأولي. وسارع المطورون أيضًا إلى إنشاء روبوتات ذات طابع سياسي، بما في ذلك روبوت يحاكي المرشح الرئاسي الأمريكي دين فيليبس، وهو انتهاك صارخ آخر للسياسة. من خلال العمل مع مزيج من المراجعة الآلية والبشرية للإبلاغ عن تطبيقات GPT غير المتوافقة، تم سحب بعض هذه التطبيقات غير المناسبة منذ ذلك الحين بواسطة OpenAI. نظرًا لأن الشركة تتصور ارتفاعًا في حجم GPTs، فإنها تنبئ بزيادة كبيرة في انتهاكات السياسة وصعوبات الاعتدال في المستقبل.

وبما أن نماذج الجيل الثالث هذه أصبحت أكثر تكاملاً، فإن منصات مثل أداة AppMaster no-code يمكن أن تساعد في إضفاء المزيد من الديمقراطية على تطبيق قدراتها. مع تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والتطبيقات الخلفية الشاملة، يتماشى AppMaster مع اتجاه إمكانية الوصول والوظائف، مما يمكّن جمهورًا أوسع من التنقل والأداء بشكل فعال في بيئة تعتمد على التكنولوجيا.