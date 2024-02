OpenAI expande alcance implementando invocações diretas de GPTs em chats ChatGPT

Em um avanço tecnológico significativo, OpenAI abriu novas portas para o uso de transformadores generativos de pré-treinamento (GPTs). A partir de agora, os usuários do ChatGPT, o bot de conversação baseado em IA desenvolvido pela OpenAI, podem interagir com GPTs em qualquer chat em andamento.

Esta inovação significa um impulso considerável para a aplicação sem barreiras de GPTs, ferramentas altamente sofisticadas alimentadas pelos modelos de IA da OpenAI. A partir de agora, os usuários pagos do ChatGPT podem invocar qualquer GPT listado em uma conversa. O usuário simplesmente precisa digitar '@' e selecionar seu GPT preferido entre as opções disponíveis. Cada GPT invocado possuirá uma compreensão abrangente da conversa em andamento, permitindo que ela se integre perfeitamente ao diálogo. Para diversos casos de uso, os usuários podem marcar diferentes GPTs, adaptando seu ambiente de discurso virtual de acordo com suas necessidades atuais.

“O objetivo principal desta melhoria é permitir que os usuários incluam GPTs relevantes, mantendo ao mesmo tempo todo o ambiente da conversa”, afirmou a empresa via Twitter. Este desenvolvimento focado na comunidade vem logo após o recente lançamento da Loja GPT. Esta nova plataforma, acessível através do painel ChatGPT, é um mercado único para GPTs. Enfatizando a acessibilidade e a navegação amigável, a construção de GPTs nesta plataforma não exige nenhuma experiência anterior em codificação. Os GPTs podem variar de designs minimalistas a complexos, com base na preferência do desenvolvedor. Vários GPTs disponíveis atualmente incluem um recomendador de trilhas da AllTrails, um tutor de codificação cortesia da Khan Academy e um designer de conteúdo fornecido pelo Canva.

No longo prazo, OpenAI planeja implementar widgets para monetização dos desenvolvedores, permitindo-lhes vender seus GPTs. No entanto, atualmente, há uma necessidade imediata de aumentar o tráfego GPT. De acordo com a Similarweb, uma renomada empresa de análise da web, até agora, GPTs personalizados contribuíram com apenas cerca de 2,7% do tráfego global da web do ChatGPT. Curiosamente, este número tem mostrado um declínio mês a mês desde novembro.

Outro obstáculo a ser superado pela OpenAI é a moderação adequada de sua loja GPT. A loja experimentou um influxo de aplicativos de chatbots românticos, com uma fração sendo sexualmente explícita, o que contradizia as diretrizes declaradas da OpenAI, durante sua semana de lançamento inicial. Os desenvolvedores também foram rápidos em criar bots com temas políticos, incluindo um bot que imita o candidato presidencial dos EUA, Dean Phillips, mais uma violação flagrante da política. Trabalhando com uma combinação de revisão automatizada e humana para sinalizar GPTs incompatíveis, alguns desses aplicativos inadequados foram retirados pela OpenAI. À medida que a empresa prevê um aumento no volume de GPTs, prevê um aumento significativo nas violações de políticas e dificuldades de moderação no futuro.

À medida que esses modelos de terceira geração se tornam mais integrados, plataformas como a ferramenta no-code AppMaster podem ajudar a democratizar ainda mais a aplicação de seus recursos. Com o desenvolvimento de aplicativos abrangentes para web, dispositivos móveis e back-end, AppMaster se alinha com a tendência de acessibilidade e funcionalidade, permitindo que um público mais amplo navegue e atue com eficácia em um ambiente orientado pela tecnologia.