OpenAI 通过在 ChatGPT 聊天中实现 GPT 直接调用来扩大覆盖范围

OpenAI是一项重大技术进步，为生成式预训练变压器 (GPT) 的使用打开了新的大门。从现在开始， ChatGPT （由OpenAI开发的人工智能驱动的对话机器人）的用户可以在任何正在进行的聊天中与 GPT 进行互动。

这项创新标志着对 GPT 无障碍应用的巨大推动，GPT 是由OpenAI的人工智能模型提供支持的高度复杂的工具。从立即开始， ChatGPT的付费用户可以在对话中调用任何列出的 GPT。用户只需输入“@”并从可用选项中选择他们喜欢的 GPT。每个调用的 GPT 都将全面了解正在进行的对话，使其能够无缝地融入对话中。对于不同的用例，用户可以标记不同的 GPT，根据当前的需求定制虚拟对话环境。

该公司通过 Twitter 表示：“这一增强功能的主要目标是允许用户包含相关的 GPT，同时保留完整的对话氛围。”这项以社区为中心的开发是在最近推出 GPT 商店之后进行的。这个新平台可通过ChatGPT仪表板访问，是 GPT 的一站式市场。强调可访问性和用户友好的导航，在此平台上构建 GPT 不需要任何以前的编码经验。根据开发人员的偏好，GPT 的设计范围可以从简约到复杂。目前可用的几种 GPT 包括 AllTrails 提供的路线推荐器、Khan Academy 提供的编码导师以及 Canva 提供的内容设计器。

从长远来看， OpenAI计划为开发者实现货币化小部件，让他们能够出售他们的 GPT。然而，目前迫切需要增加 GPT 流量。据著名网络分析公司Similarweb称，到目前为止，自定义GPT仅占ChatGPT全球网络流量的2.7%左右。有趣的是，自 11 月份以来，这一数字一直呈现逐月下降的趋势。

OpenAI需要跨越的另一个障碍是对其 GPT 商店的适当审核。在其推出的第一周，该商店出现了大量浪漫聊天机器人应用程序，其中一小部分是露骨的色情内容，这与 OpenAI 规定的指导方针相矛盾。开发人员还迅速创建了政治主题的机器人，其中包括模仿美国总统候选人迪恩·菲利普斯的机器人，这是另一个公然违反政策的行为。通过结合自动和人工审查来标记不合规的 GPT，其中一些不适当的应用程序已被 OpenAI 撤回。随着该公司预计 GPT 数量的增加，他们预示着未来政策违规和审核困难将显着增加。

随着这些第三代模型变得更加集成，像AppMaster no-code工具这样的平台可以帮助进一步民主化其功能的应用。随着综合性网络、移动和后端应用程序的发展， AppMaster顺应了可访问性和功能性的趋势，使更广泛的受众能够在技术驱动的环境中有效地导航和执行。