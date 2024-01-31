Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

OpenAI 通过在 ChatGPT 聊天中实现 GPT 直接调用来扩大覆盖范围

Jan 31, 2024
OpenAI 通过在 ChatGPT 聊天中实现 GPT 直接调用来扩大覆盖范围

OpenAI是一项重大技术进步，为生成式预训练变压器 (GPT) 的使用打开了新的大门。从现在开始， ChatGPT （由OpenAI开发的人工智能驱动的对话机器人）的用户可以在任何正在进行的聊天中与 GPT 进行互动。

这项创新标志着对 GPT 无障碍应用的巨大推动，GPT 是由OpenAI的人工智能模型提供支持的高度复杂的工具。从立即开始， ChatGPT的付费用户可以在对话中调用任何列出的 GPT。用户只需输入“@”并从可用选项中选择他们喜欢的 GPT。每个调用的 GPT 都将全面了解正在进行的对话，使其能够无缝地融入对话中。对于不同的用例，用户可以标记不同的 GPT，根据当前的需求定制虚拟对话环境。

该公司通过 Twitter 表示：“这一增强功能的主要目标是允许用户包含相关的 GPT，同时保留完整的对话氛围。”这项以社区为中心的开发是在最近推出 GPT 商店之后进行的。这个新平台可通过ChatGPT仪表板访问，是 GPT 的一站式市场。强调可访问性和用户友好的导航，在此平台上构建 GPT 不需要任何以前的编码经验。根据开发人员的偏好，GPT 的设计范围可以从简约到复杂。目前可用的几种 GPT 包括 AllTrails 提供的路线推荐器、Khan Academy 提供的编码导师以及 Canva 提供的内容设计器。

从长远来看， OpenAI计划为开发者实现货币化小部件，让他们能够出售他们的 GPT。然而，目前迫切需要增加 GPT 流量。据著名网络分析公司Similarweb称，到目前为止，自定义GPT仅占ChatGPT全球网络流量的2.7%左右。有趣的是，自 11 月份以来，这一数字一直呈现逐月下降的趋势。

OpenAI需要跨越的另一个障碍是对其 GPT 商店的适当审核。在其推出的第一周，该商店出现了大量浪漫聊天机器人应用程序，其中一小部分是露骨的色情内容，这与 OpenAI 规定的指导方针相矛盾。开发人员还迅速创建了政治主题的机器人，其中包括模仿美国总统候选人迪恩·菲利普斯的机器人，这是另一个公然违反政策的行为。通过结合自动和人工审查来标记不合规的 GPT，其中一些不适当的应用程序已被 OpenAI 撤回。随着该公司预计 GPT 数量的增加，他们预示着未来政策违规和审核困难将显着增加。

随着这些第三代模型变得更加集成，像AppMaster no-code工具这样的平台可以帮助进一步民主化其功能的应用。随着综合性网络、移动和后端应用程序的发展， AppMaster顺应了可访问性和功能性的趋势，使更广泛的受众能够在技术驱动的环境中有效地导航和执行。

相关帖子

Google 的 Gemini Advanced：利用 Ultra 1.0 提升 AI 助理能力
date Feb 09, 2024
Google 的 Gemini Advanced：利用 Ultra 1.0 提升 AI 助理能力
Google 通过 Google One AI Premium Plan 中的 Gemini Advanced 开启了数字协助的新时代。解锁复杂编码和创造力等高级功能，每月只需 19.99 美元。
AI Android IOS
Applitools 推出“自主”功能以增强智能测试套件
date Feb 09, 2024
Applitools 推出“自主”功能以增强智能测试套件
Applitools 在其智能测试平台中引入了“自主”，合并基于代码和无代码的测试，以提高数字产品交付速度和质量。
Automation AI Software
Microsoft 通过新的设计功能和 AI 模型增强功能提升 Copilot
date Feb 08, 2024
Microsoft 通过新的设计功能和 AI 模型增强功能提升 Copilot
Microsoft 通过新的 AI 模型和设计功能增强了 Copilot，扩展了创造力并简化了交互。
AI IOS
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实