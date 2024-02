OpenAI erweitert seine Reichweite durch die Implementierung direkter Aufrufe von GPTs in ChatGPT-Chats

In einem bedeutenden technologischen Fortschritt hat OpenAI neue Türen für die Nutzung generativer Pre-Training-Transformatoren (GPTs) geöffnet. Von nun an können Benutzer von ChatGPT, dem von OpenAI entwickelten KI-gesteuerten Konversationsbot, in jedem laufenden Chat mit GPTs interagieren.

Diese Innovation bedeutet einen erheblichen Vorstoß für die barrierefreie Anwendung von GPTs, hochentwickelten Tools, die auf den KI-Modellen von OpenAI basieren. Ab sofort können kostenpflichtige Benutzer von ChatGPT jedes aufgelistete GPT in einer Konversation aufrufen. Der Benutzer muss lediglich „@“ eingeben und aus den verfügbaren Optionen sein bevorzugtes GPT auswählen. Jeder aufgerufene GPT verfügt über ein umfassendes Verständnis des laufenden Gesprächs, sodass er sich nahtlos in den Dialog einfügen kann. Für verschiedene Anwendungsfälle können Benutzer verschiedene GPTs markieren und so ihre virtuelle Diskursumgebung an ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen.

„Das Hauptziel dieser Verbesserung besteht darin, Benutzern die Einbeziehung relevanter GPTs zu ermöglichen und gleichzeitig die volle Atmosphäre der Konversation beizubehalten“, erklärte das Unternehmen über Twitter. Diese Community-orientierte Entwicklung folgt auf die kürzlich erfolgte Einführung des GPT Store. Diese neue Plattform, die über das ChatGPT Dashboard zugänglich ist, ist ein One-Stop-Shop-Marktplatz für GPTs. Da der Schwerpunkt auf Zugänglichkeit und benutzerfreundlicher Navigation liegt, erfordert die Erstellung von GPTs auf dieser Plattform keine Vorkenntnisse im Programmieren. Die GPTs können je nach Vorliebe des Entwicklers von minimalistisch bis hin zu komplizierten Designs reichen. Zu den derzeit verfügbaren GPTs gehören ein Trail-Empfehler von AllTrails, ein Coding-Tutor mit freundlicher Genehmigung der Khan Academy und ein Content-Designer von Canva.

Langfristig plant OpenAI die Implementierung von Widgets zur Monetarisierung von Entwicklern, die es ihnen ermöglichen, ihre GPTs zu verkaufen. Derzeit besteht jedoch ein dringender Bedarf, den GPT-Verkehr zu steigern. Laut Similarweb, einem renommierten Webanalyseunternehmen, haben benutzerdefinierte GPTs bisher nur etwa 2,7 % des weltweiten Webverkehrs von ChatGPT ausgemacht. Interessanterweise ist dieser Wert seit November im Monatsvergleich rückläufig.

Eine weitere Hürde, die OpenAI überwinden muss, ist die ordnungsgemäße Moderation seines GPT-Stores. Der Store erlebte in seiner ersten Startwoche einen Zustrom romantischer Chatbots-Apps, von denen ein Bruchteil sexuell eindeutig war, was den erklärten Richtlinien von OpenAI widersprach. Die Entwickler entwickelten auch schnell Bots mit politischem Thema, darunter einen Bot, der den US-Präsidentschaftskandidaten Dean Phillips nachahmte – ein weiterer eklatanter Verstoß gegen die Richtlinien. Mithilfe einer Kombination aus automatisierter und menschlicher Überprüfung, um nicht konforme GPTs zu kennzeichnen, wurden einige dieser unangemessenen Apps inzwischen von OpenAI zurückgezogen. Da das Unternehmen mit einem Anstieg des GPT-Volumens rechnet, prognostiziert es für die Zukunft eine deutliche Zunahme von Richtlinienverstößen und Moderationsschwierigkeiten.

Mit zunehmender Integration dieser Modelle der dritten Generation können Plattformen wie das no-code Tool AppMaster dazu beitragen, die Anwendung ihrer Fähigkeiten weiter zu demokratisieren. Mit der Entwicklung umfassender Web-, Mobil- und Back-End-Anwendungen folgt AppMaster dem Trend der Zugänglichkeit und Funktionalität und ermöglicht einem breiteren Publikum die effektive Navigation und Leistung in einer technologiegetriebenen Umgebung.