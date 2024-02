OpenAI zwiększa zasięg poprzez wdrożenie bezpośrednich wywołań GPT w czatach ChatGPT

Dokonując znacznego postępu technologicznego, OpenAI otworzyło nowe drzwi dla wykorzystania generatywnych transformatorów przedtreningowych (GPT). Odtąd użytkownicy ChatGPT, bota konwersacyjnego opartego na sztucznej inteligencji opracowanego przez OpenAI, mogą kontaktować się z GPT w ramach dowolnego trwającego czatu.

Ta innowacja oznacza znaczny nacisk na bezbarierowe zastosowanie GPT, wysoce wyrafinowanych narzędzi opartych na modelach sztucznej inteligencji OpenAI. Od razu płatni użytkownicy ChatGPT mogą odwoływać się do dowolnego GPT wymienionego w rozmowie. Użytkownik musi po prostu wpisać „@” i wybrać preferowany GPT z dostępnych opcji. Każdy wywołany GPT będzie posiadał wszechstronne zrozumienie toczącej się rozmowy, co umożliwi płynne wplatanie się w dialog. W przypadku różnych zastosowań użytkownicy mogą oznaczać różne GPT, dostosowując swoje wirtualne środowisko dyskursu do swoich bieżących potrzeb.

„Głównym celem tego ulepszenia jest umożliwienie użytkownikom dołączenia odpowiednich GPT przy jednoczesnym zachowaniu pełnej atmosfery rozmowy” – oznajmiła firma na Twitterze. Ten rozwój skupiony na społeczności nastąpił tuż po niedawnym uruchomieniu sklepu GPT. Ta nowa platforma, dostępna za pośrednictwem panelu ChatGPT, to kompleksowy rynek GPT. Kładąc nacisk na dostępność i przyjazną dla użytkownika nawigację, tworzenie GPT na tej platformie nie wymaga żadnego wcześniejszego doświadczenia w kodowaniu. GPT mogą obejmować projekty od minimalistycznych po skomplikowane, w zależności od preferencji programisty. Kilka obecnie dostępnych GPT obejmuje osobę polecającą szlaki przez AllTrails, nauczyciela programowania dzięki uprzejmości Khan Academy i projektanta treści udostępnionego przez Canva.

W dłuższej perspektywie OpenAI planuje wdrożyć widżety umożliwiające zarabianie programistom, umożliwiające im sprzedaż swoich GPT. Jednakże obecnie istnieje pilna potrzeba zwiększenia ruchu GPT. Według Likeweb, renomowanej firmy zajmującej się analityką internetową, niestandardowe GPT przyczyniły się dotychczas do zaledwie około 2,7% globalnego ruchu internetowego ChatGPT. Co ciekawe, od listopada liczba ta spada z miesiąca na miesiąc.

Kolejną przeszkodą do pokonania dla OpenAI jest właściwa moderacja sklepu GPT. W pierwszym tygodniu premiery do sklepu napłynął romantyczny chatbot, z których część miała charakter jednoznacznie seksualny, co było sprzeczne z wytycznymi OpenAI. Programiści szybko stworzyli także boty o tematyce politycznej, w tym bota naśladującego kandydata na prezydenta USA Deana Phillipsa, co było kolejnym rażącym naruszeniem zasad. Dzięki połączeniu kontroli automatycznej i weryfikacji ręcznej w celu oznaczenia niezgodnych GPT niektóre z tych nieodpowiednich aplikacji zostały wycofane przez OpenAI. Ponieważ firma przewiduje wzrost liczby GPT, przewiduje w przyszłości znaczny wzrost liczby naruszeń zasad i trudności z moderacją.

W miarę jak modele trzeciej generacji stają się coraz bardziej zintegrowane, platformy takie jak narzędzie no-code AppMaster mogą pomóc w dalszej demokratyzacji stosowania ich możliwości. Tworząc kompleksowe aplikacje internetowe, mobilne i zaplecza, AppMaster wpisuje się w trend dostępności i funkcjonalności, umożliwiając szerszemu gronu odbiorców efektywną nawigację i działanie w środowisku napędzanym technologią.