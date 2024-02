OpenAI espande la portata implementando invocazioni dirette di GPT nelle chat ChatGPT

Con un significativo progresso tecnologico, OpenAI ha aperto nuove porte all'utilizzo dei trasformatori di pre-addestramento generativi (GPT). D'ora in poi, gli utenti di ChatGPT, il bot conversazionale basato sull'intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, possono interagire con GPT all'interno di qualsiasi chat in corso.

Questa innovazione rappresenta una spinta considerevole per l’applicazione senza barriere dei GPT, strumenti altamente sofisticati alimentati dai modelli di intelligenza artificiale di OpenAI. A partire da subito, gli utenti a pagamento di ChatGPT possono invocare qualsiasi GPT elencato in una conversazione. L'utente deve semplicemente digitare "@" e selezionare il GPT preferito tra le opzioni disponibili. Ogni GPT invocato avrà una comprensione completa della conversazione in corso, consentendogli di integrarsi perfettamente nel dialogo. Per diversi casi d'uso, gli utenti possono taggare diversi GPT, adattando il proprio ambiente di discorso virtuale in base alle loro esigenze attuali.

"L'obiettivo principale di questo miglioramento è consentire agli utenti di includere GPT rilevanti mantenendo l'atmosfera completa della conversazione", ha dichiarato l'azienda tramite Twitter. Questo sviluppo incentrato sulla comunità arriva sulla scia del recente lancio del GPT Store. Questa nuova piattaforma, accessibile tramite la dashboard ChatGPT, è un mercato unico per i GPT. Sottolineando l'accessibilità e la navigazione intuitiva, la creazione di GPT su questa piattaforma non richiede alcuna precedente esperienza di codifica. I GPT potrebbero variare da design minimalisti a complessi in base alle preferenze dello sviluppatore. Diversi GPT attualmente disponibili includono un suggeritore di percorsi di AllTrails, un tutor di codifica per gentile concessione di Khan Academy e un progettista di contenuti fornito da Canva.

Nel lungo termine, OpenAI prevede di implementare widget per la monetizzazione degli sviluppatori, consentendo loro di vendere i propri GPT. Tuttavia, al momento, è necessario aumentare immediatamente il traffico GPT. Secondo Similarweb, una rinomata società di analisi web, finora i GPT personalizzati hanno contribuito solo al 2,7% circa del traffico web globale di ChatGPT. È interessante notare che questa cifra ha mostrato un calo mese su mese da novembre.

Un altro ostacolo da superare per OpenAI è la corretta moderazione del suo GPT Store. Durante la settimana di lancio iniziale, il negozio ha registrato un afflusso di app di chatbot romantiche, di cui una frazione era sessualmente esplicita, il che contraddiceva le linee guida dichiarate di OpenAI. Gli sviluppatori si sono anche affrettati a creare bot a tema politico, incluso un bot che imita il candidato presidenziale americano Dean Phillips, un’altra palese violazione della politica. Lavorando con una combinazione di revisione automatizzata e umana per segnalare GPT non conformi, alcune di queste app inappropriate sono state ritirate da OpenAI. Poiché la società prevede un aumento del volume dei GPT, prevede un aumento significativo delle violazioni delle politiche e delle difficoltà di moderazione in futuro.

Man mano che questi modelli di terza generazione diventano sempre più integrati, piattaforme come lo strumento no-code AppMaster possono aiutare a democratizzare ulteriormente l’applicazione delle loro capacità. Con lo sviluppo di applicazioni web, mobili e back-end complete, AppMaster si allinea alla tendenza dell'accessibilità e della funzionalità, consentendo a un pubblico più ampio di navigare ed esibirsi in modo efficace in un ambiente guidato dalla tecnologia.