OpenAI расширяет охват за счет реализации прямых вызовов GPT в чатах ChatGPT

Благодаря значительному технологическому прогрессу OpenAI открыла новые возможности для использования генеративных преобразователей предварительного обучения (GPT). Отныне пользователи ChatGPT, диалогового бота, управляемого искусственным интеллектом, разработанного OpenAI, могут взаимодействовать с GPT в любом текущем чате.

Это нововведение означает значительный толчок к безбарьерному применению GPT, сложнейших инструментов, основанных на моделях искусственного интеллекта OpenAI. Начиная с этого момента, платные пользователи ChatGPT смогут вызывать в разговоре любой указанный GPT. Пользователю просто нужно ввести «@» и выбрать предпочтительный GPT из доступных вариантов. Каждый вызванный GPT будет обладать полным пониманием происходящего разговора, что позволит ему беспрепятственно встраиваться в диалог. Для различных вариантов использования пользователи могут добавлять теги в разные GPT, адаптируя свою виртуальную среду общения в соответствии со своими текущими потребностями.

«Основная цель этого улучшения — позволить пользователям включать соответствующие GPT, сохраняя при этом полную атмосферу разговора», — заявила компания в Twitter. Эта ориентированная на сообщество разработка последовала за недавним запуском GPT Store. Эта новая платформа, доступная через панель управления ChatGPT, представляет собой универсальный рынок для GPT. Благодаря доступности и удобной навигации создание GPT на этой платформе не требует какого-либо предыдущего опыта программирования. GPT могут варьироваться от минималистичного до замысловатого дизайна в зависимости от предпочтений разработчика. Несколько доступных в настоящее время GPT включают в себя рекомендателя от AllTrails, преподавателя по программированию от Академии Хана и дизайнера контента от Canva.

В долгосрочной перспективе OpenAI планирует внедрить виджеты для монетизации разработчиков, позволяющие им продавать свои GPT. Однако в настоящее время существует острая необходимость увеличения трафика GPT. По данным известной компании веб-аналитики «Similarweb», на данный момент пользовательские GPT составляют лишь около 2,7% глобального веб-трафика ChatGPT. Интересно, что с ноября эта цифра снижается по сравнению с предыдущим месяцем.

Еще одним препятствием, которое необходимо преодолеть OpenAI, является правильная модерация его GPT Store. В течение первой недели запуска в магазине наблюдался приток романтических приложений-чат-ботов, часть из которых была откровенно сексуального характера, что противоречило заявленным принципам OpenAI. Разработчики также поспешили создать ботов на политическую тематику, в том числе бота, имитирующего кандидата в президенты США Дина Филлипса, что является еще одним вопиющим нарушением политики. Используя комбинацию автоматизированной и человеческой проверки для выявления несоответствующих GPT, некоторые из этих неподходящих приложений с тех пор были отозваны OpenAI. Поскольку компания прогнозирует рост количества GPT, они предсказывают значительный рост нарушений политики и трудностей с модерацией в будущем.

Поскольку эти модели третьего поколения становятся более интегрированными, такие платформы, как инструмент no-code AppMaster, могут помочь в дальнейшей демократизации применения их возможностей. Разрабатывая комплексные веб-, мобильные и серверные приложения, AppMaster соответствует тенденции доступности и функциональности, позволяя более широкой аудитории эффективно перемещаться и работать в технологически ориентированной среде.