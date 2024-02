OpenAI breidt bereik uit door directe aanroepen van GPT's in ChatGPT-chats te implementeren

Dankzij een aanzienlijke technologische vooruitgang heeft OpenAI nieuwe deuren geopend voor het gebruik van generatieve pre-training transformers (GPT's). Vanaf nu kunnen gebruikers van ChatGPT, de AI-gestuurde conversatiebot ontwikkeld door OpenAI, binnen elke lopende chat met GPT's communiceren.

Deze innovatie betekent een aanzienlijke impuls voor de barrièreloze toepassing van GPT's, zeer geavanceerde tools die worden aangedreven door de AI-modellen van OpenAI. Met onmiddellijke ingang kunnen de betaalde gebruikers van ChatGPT elke vermelde GPT in een gesprek aanroepen. De gebruiker hoeft alleen maar '@' te typen en de gewenste GPT te selecteren uit de beschikbare opties. Elke ingeroepen GPT beschikt over een uitgebreid inzicht in het lopende gesprek, waardoor deze naadloos in de dialoog kan worden geïntegreerd. Voor diverse gebruiksscenario's kunnen gebruikers verschillende GPT's taggen, waardoor hun virtuele discoursomgeving wordt aangepast aan hun huidige behoeften.

"Het primaire doel van deze verbetering is om gebruikers in staat te stellen relevante GPT's op te nemen terwijl de volledige sfeer van het gesprek behouden blijft", aldus het bedrijf via Twitter. Deze gemeenschapsgerichte ontwikkeling volgt op de recente lancering van de GPT Store. Dit nieuwe platform, dat toegankelijk is via het ChatGPT dashboard, is een one-stop-shop marktplaats voor GPT's. Door de nadruk te leggen op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijke navigatie, vereist het bouwen van GPT's op dit platform geen eerdere codeerervaring. De GPT's kunnen variëren van minimalistische tot ingewikkelde ontwerpen, afhankelijk van de voorkeur van de ontwikkelaar. Verschillende momenteel beschikbare GPT's omvatten een trailaanbeveler van AllTrails, een codeerleraar met dank aan Khan Academy, en een inhoudontwerper geleverd door Canva.

Op de lange termijn is OpenAI van plan widgets te implementeren waarmee ontwikkelaars inkomsten kunnen genereren, waardoor ze hun GPT's kunnen verkopen. Op dit moment is er echter een onmiddellijke noodzaak om het GPT-verkeer te vergroten. Volgens Soortgelijkeweb, een gerenommeerd webanalysebedrijf, hebben aangepaste GPT's tot nu toe slechts bijgedragen aan ongeveer 2,7% van het wereldwijde webverkeer van ChatGPT. Interessant genoeg laat dit cijfer sinds november een daling op maandbasis zien.

Een andere hindernis die OpenAI moet overwinnen, is de juiste moderatie van de GPT Store. De winkel kreeg tijdens de eerste lanceringsweek te maken met een toestroom van romantische chatbots-apps, waarvan een deel seksueel expliciet was, wat in tegenspraak was met de richtlijnen van OpenAI. Ontwikkelaars waren er ook snel bij om bots met een politiek thema te maken, waaronder een bot die de Amerikaanse presidentskandidaat Dean Phillips nabootste, nog een flagrante beleidsschending. Door te werken met een combinatie van geautomatiseerde en menselijke beoordeling om niet-conforme GPT's te markeren, zijn sommige van deze ongepaste apps sindsdien door OpenAI ingetrokken. Omdat het bedrijf een stijging van het aantal GPT's voor ogen heeft, voorspellen ze een aanzienlijke toename van het aantal beleidsschendingen en moderatieproblemen in de toekomst.

