OpenAI étend la fonctionnalité "instructions personnalisées" de ChatGPT aux utilisateurs non rémunérés

OpenAI, laboratoire d'intelligence artificielle de premier plan, a récemment étendu sa fonction "instructions personnalisées", conçue pour offrir aux utilisateurs une expérience de communication sur mesure avec son chatbot d'IA, ChatGPT, aux utilisateurs de la version gratuite de la plateforme. Cette extension stratégique vise à offrir aux utilisateurs une expérience plus sophistiquée, centrée sur le contrôle, avec le robot, en tenant compte de leurs divers besoins contextuels.

Initialement introduite en version bêta en juillet pour les abonnés de ChatGPT Plus, la fonction d'instructions personnalisées a été conçue pour aider les utilisateurs à contrôler la manière dont le chatbot, ChatGPT, leur répond. Cette fonction permet aux utilisateurs d'établir différentes préférences et spécifications pour guider la façon dont le chatbot communique avec eux.

La mise à disposition de cette fonction aux utilisateurs du free-tier devrait permettre de réaliser des gains d'efficacité et de temps remarquables, car les utilisateurs n'auront plus à rétablir les protocoles pour chaque interaction consécutive avec le chatbot. Il s'agit là d'une information précieuse tirée d'une explication de TechCrunch.

La polyvalence des "instructions personnalisées" permet de créer des scénarios d'utilisation intrigants - ChatGPT peut être chargé de respecter un certain nombre de caractères lors de ses réponses ou d'adopter un certain ton dans ses réponses. Par exemple, les enseignants pourraient utiliser les instructions personnalisées pour créer des plans de cours sans rappeler à chaque fois au robot leur niveau scolaire, ce qui leur permettrait d'obtenir des réponses adaptées à leurs besoins.

De même, les développeurs qui utilisent cette fonctionnalité pourraient ordonner au robot de communiquer dans leurs langues préférées et d'exclure celles qu'ils souhaitent éviter.

Dans sa tentative d'élargir la disponibilité et l'utilisation de cette fonctionnalité, OpenAI affirme avoir amélioré sa compréhension du rôle essentiel que joue la dirigeabilité dans l'adaptation efficace des modèles d'IA aux divers contextes et aux besoins uniques des différents utilisateurs. L'entreprise a fait part de cette conclusion à l'issue de conversations avec des utilisateurs répartis dans 22 pays.

Malgré le succès apparent de la fonction d'instructions personnalisées, celle-ci n'était initialement accessible qu'aux abonnés payant 20 dollars par mois pour le service d'abonnement ChatGPT Plus. Cependant, avec cette dernière extension, les utilisateurs de l'abonnement gratuit et de l'abonnement Plus, y compris ceux qui utilisent les plateformes iOS et Android, peuvent profiter de cette fonctionnalité.

Cette fonctionnalité élargie permet également l'utilisation avec l'historique de chat désactivé, démontrant l'engagement d'OpenAI à améliorer l'expérience de l'utilisateur à travers différents scénarios d'utilisation. Pour lancer l'utilisation des instructions personnalisées, les utilisateurs doivent simplement cliquer sur leur nom d'utilisateur et sélectionner "Instructions personnalisées".

Dans le monde des plateformes sans code comme AppMaster et des chatbots IA, le ChatGPT d'OpenAI montre comment l'amélioration des capacités interactives et de la flexibilité des bots peut avoir des effets retentissants sur l'expérience utilisateur et la productivité."