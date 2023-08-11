OpenAI расширяет функционал "пользовательских инструкций" в ChatGPT для неоплаченных пользователей

Ведущая лаборатория искусственного интеллекта OpenAI недавно распространила на пользователей бесплатной версии платформы функцию "пользовательские инструкции", предназначенную для индивидуального общения с ИИ-чатботом ChatGPT. Это стратегическое расширение направлено на то, чтобы предоставить пользователям более сложный, ориентированный на контроль опыт общения с ботом, включая их разнообразные контекстные потребности.

Функция пользовательских инструкций, представленная в июле в виде бета-версии для подписчиков ChatGPT Plus, была разработана для того, чтобы помочь пользователям управлять тем, как чат-бот ChatGPT отвечает им. С помощью этой функции пользователи могут задавать различные предпочтения и спецификации, определяющие характер общения чат-бота с ними.

Предоставление этой функции пользователям бесплатных уровней позволит значительно повысить эффективность и сэкономить время, поскольку пользователям больше не придется заново устанавливать протоколы для каждого последующего взаимодействия с ботом. Это ценный вывод, сделанный на основе объяснения TechCrunch.

Универсальность "пользовательских инструкций" позволяет реализовать интересные сценарии использования - ChatGPT можно приказать придерживаться определенного количества символов при ответе или использовать определенный тон в ответах. Например, учителям будет полезно использовать пользовательские инструкции для создания планов уроков, не напоминая каждый раз боту об уровне знаний, что приведет к умело подобранным ответам.

Аналогичным образом разработчики, использующие эту функцию, могут приказать боту общаться на предпочтительных для них языках и исключить те, которых они хотят избежать.

Стремясь расширить доступность и удобство использования этой функции, OpenAI утверждает, что ей удалось углубить понимание критической роли управляемости в эффективной адаптации моделей ИИ к разнообразным условиям и уникальным потребностям различных пользователей. Этот вывод компания сделала на основе бесед с пользователями из 22 стран.

Несмотря на кажущийся успех функции пользовательских инструкций, первоначально она была доступна только подписчикам, оплачивающим ежемесячную подписку ChatGPT Plus в размере 20 долл. Однако теперь эта функция стала доступна и пользователям бесплатного уровня, и пользователям Plus, в том числе на платформах iOS и Android.

Расширение функционала также позволяет использовать функцию с отключенной историей чата, что свидетельствует о стремлении OpenAI к улучшению пользовательского опыта в различных сценариях использования. Чтобы запустить использование пользовательских инструкций, пользователям достаточно нажать на свое имя пользователя и выбрать пункт "Пользовательские инструкции".

В мире no-code платформ, таких как AppMaster, и чат-ботов с искусственным интеллектом, ChatGPT от OpenAI демонстрирует пример того, как расширение интерактивных возможностей и гибкости ботов может оказать значительное влияние на опыт и производительность пользователей".