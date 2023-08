OpenAI rozszerza funkcjonalność "niestandardowych instrukcji" ChatGPT na nieopłaconych użytkowników

Wiodące laboratorium sztucznej inteligencji, OpenAI, niedawno rozszerzyło swoją funkcję "niestandardowych instrukcji", zaprojektowaną w celu zapewnienia użytkownikom dostosowanej komunikacji z chatbotem AI, ChatGPT, na użytkowników darmowej wersji platformy. To strategiczne rozszerzenie ma na celu zapewnienie użytkownikom bardziej wyrafinowanego, skoncentrowanego na kontroli doświadczenia z botem, w tym ich różnorodnych potrzeb kontekstowych.

Pierwotnie wprowadzona jako wersja beta w lipcu dla subskrybentów ChatGPT Plus, funkcja niestandardowych instrukcji została opracowana, aby pomóc użytkownikom kontrolować sposób, w jaki chatbot, ChatGPT, reaguje na nich. Funkcja ta umożliwia użytkownikom ustanowienie różnych preferencji i specyfikacji, aby kierować sposobem, w jaki chatbot komunikuje się z nimi.

Udostępnienie tej funkcji użytkownikom free-tier ma przynieść niezwykłą wydajność i oszczędność czasu, ponieważ użytkownicy nie będą już musieli ponownie ustalać protokołów dla każdej kolejnej interakcji z botem. Było to cenne spostrzeżenie zaczerpnięte z wyjaśnienia TechCrunch.

Wszechstronność "niestandardowych instrukcji" pozwala na intrygujące scenariusze użytkowania - ChatGPT można poinstruować, aby trzymał się określonej liczby znaków podczas odpowiadania lub aby przyjął określony ton w swoich odpowiedziach. Aby to zilustrować, nauczyciele mogą uznać za korzystne korzystanie z niestandardowych instrukcji do tworzenia planów lekcji bez przypominania botowi za każdym razem o ich poziomie klasy - co skutkuje umiejętnie dostosowanymi odpowiedziami.

Podobnie, deweloperzy korzystający z tej funkcji mogliby nakazać botowi komunikowanie się w preferowanych przez nich językach i wykluczyć te, których chcieliby uniknąć.

Dążąc do poszerzenia dostępności i użyteczności tej funkcji, OpenAI twierdzi, że lepiej rozumie kluczową rolę, jaką odgrywa sterowność w skutecznym dostosowywaniu modeli sztucznej inteligencji do różnorodnych kontekstów i unikalnych potrzeb różnych użytkowników. Firma zgłosiła to odkrycie na podstawie rozmów z użytkownikami z 22 krajów.

Pomimo pozornego sukcesu funkcji niestandardowych instrukcji, początkowo była ona dostępna tylko dla subskrybentów płacących 20 USD miesięcznie za usługę subskrypcji ChatGPT Plus. Jednak dzięki najnowszemu rozszerzeniu, zarówno użytkownicy darmowego poziomu, jak i Plus - w tym ci na platformach iOS i Android - mogą korzystać z tej funkcji.

Ta rozszerzona funkcjonalność pozwala również na korzystanie z wyłączoną historią czatu, pokazując zaangażowanie OpenAI w poprawę komfortu użytkowania w różnych scenariuszach użytkowania. Aby zainicjować korzystanie z niestandardowych instrukcji, użytkownicy muszą po prostu kliknąć swoją nazwę użytkownika, a następnie wybrać opcję "Instrukcje niestandardowe".

W świecie platform bez kodu, takich jak AppMaster i chatboty AI, ChatGPT firmy OpenAI pokazuje przykład tego, jak zwiększenie interaktywnych możliwości i elastyczności botów może mieć ogromny wpływ na doświadczenie użytkownika i produktywność".