OpenAI 将 ChatGPT 的 "自定义指令 "功能扩展至未付费用户

领先的人工智能实验室 OpenAI 最近将其 "自定义指令 "功能扩展到了该平台的免费版本，旨在为用户提供与其人工智能聊天机器人 ChatGPT 的定制化交流体验。这一战略性扩展旨在为用户提供更复杂的、以控制为中心的机器人体验，包括其不同的情境需求。

自定义指令功能最初是在七月份为 ChatGPT Plus 用户推出的测试版，旨在帮助用户控制聊天机器人 ChatGPT 如何回应他们。该功能可让用户建立不同的偏好和规格，指导聊天机器人如何与他们交流。

为自由层用户提供这一功能将带来显著的效率和省时优势，因为用户可能不再需要为每次与机器人的连续互动重新建立协议。这是从 TechCrunch 的解释中得出的宝贵见解。

自定义指令 "的多功能性为各种有趣的使用场景提供了可能--可以指示 ChatGPT 在回复时遵守特定的字符数，或者在回复时采用特定的语气。举例来说，教师可能会发现使用自定义指令创建课程计划很有益处，而无需每次都提醒机器人他们的年级，这样就能做出巧妙的定制回复。

同样，使用该功能的开发人员也可以命令机器人使用他们喜欢的语言进行交流，并将他们希望避免使用的语言排除在外。

为了扩大该功能的可用性和可用性，OpenAI 声称他们加深了对可转向性在使人工智能模型有效适应不同用户的不同环境和独特需求方面所起的关键作用的理解。该公司在与 22 个国家的用户交谈后报告了这一发现。

尽管自定义指令功能似乎很成功，但最初只有每月支付 20 美元购买 ChatGPT Plus 订阅服务的用户才能使用。不过，随着最新功能的扩展，免费用户和 Plus 用户（包括 iOS 和安卓平台用户）都可以使用该功能。

这一扩展功能还允许在禁用聊天记录的情况下使用，这表明 OpenAI 致力于改善不同使用场景下的用户体验。要使用自定义指令，用户只需点击用户名，然后选择 "自定义指令 "即可。

在AppMaster等无代码平台和人工智能聊天机器人的世界里，OpenAI的ChatGPT展示了一个例子，说明增强机器人的交互能力和灵活性如何对用户体验和工作效率产生巨大影响。